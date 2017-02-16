Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Валентина видели около 12-13 часов того же дня в Локса, а затем около 14 часов вблизи заправочной станции Котка-Рист, когда Валентин шел в сторону Нарвского шоссе. Близкие Валентина и полицейские проверили больницы и другие места, где мужчина мог бы находиться, но поиски результатов не принесли. У Валентина есть проблемы с памятью, но он может сказать, как его зовут, и хорошо ориентируется в Локса.

Рост мужчины – 172 см, он плотного телосложения, у него седые волосы. Когда Валентин ушел из дома, на нем была коричневая зимняя куртка на молнии, без капюшона, серые спортивные брюки и черные короткие сапоги.

Всех, у кого есть информация о том, где Валентин может находиться, и тех, кто видел его, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 6 12 3000.