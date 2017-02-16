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Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем2

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что сепаратисты готовы освободить подконтрольные Киеву районы Донбасса военным путем, если не удастся добиться этого политическими методами, сообщает "Интерфакс".

Захарченко и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий в пятницу, 17 февраля, провели совместный брифинг в Луганске.

Лидеры сепаратистов также объявили о начале реализации программы гуманитарной помощи и экологической безопасности для жителей "оккупированных" Украиной районов Донбасса и потребовали допуска своих инспекторов к жизненно важным объектам инфраструктуры региона. Текст совместного заявления приводит "Донецкое агентство новостей".

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - пригрозил Киеву Захарченко.

"На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их - мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", - сказал глава ДНР, добавив, что все, что возможно сделать для земляков, будет сделано.

Захарченко и Плотницкий подчеркнули, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса оказались в крайне сложном положении. "Они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов национальной гвардии, ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников", - указали лидеры ДНР и ЛНР.

Кроме того, подчеркивается в совместном заявлении, экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса". "Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы", - констатировали авторы документа.

Основными направлениями программы гуманитарной помощи Захарченко и Плотницкий объявили оказание услуг в сфере медицины и образования, выплаты ветеранам и помощь "разделенным семьям". По их словам, созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения.

Главы республик также выразили обеспокоенность состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. Захарченко и Плотницкий предложили свою схему обеспечения экологической безопасности региона, потребовав допуска своих инспекторов и гуманитарных сотрудников к жизненно важным объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В заключение главы республик призвали жителей подконтрольных Киеву городов и сел Донбасса объединить "усилия ради выживания и мира, для борьбы с теми, кто, сидя далеко в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, пытаются нас поссорить, кто богатеет на войне".

Подводя итоги, Захарченко объявил, что в пятницу лидеры самопровозглашенных республик Донбасса впервые не голословно заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей, но и "делом подтвердили, что об этом не забывают". По мнению главы ДНР, теперь мировые лидеры, и особенно Европа, "задумаются об этой вещи". Он предположил, что в ближайшие часы "там начнется тяжелая умственная работа, которая позволит дня через четыре что-нибудь решить".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВААлександр ЗахарченкоднрДонбасссепаратисты
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