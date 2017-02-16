Картина дня: новая должность Марины Кальюранд, экстренная пресс-конференция Трампа и инцидент в Maxima

Марина Кальюранд вступит в новую должность

Бывшая министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд в самом скором времени возглавит представительскую комиссию, в задачу которой входит упорядочение мирового кибер-пространства. Читать далее...

Керсти Кальюлайд хочет в отпуск

Президент Керсти Кальюлайд попросила парламент изменить систему президентского отпуска. После восстановления независимости ни один президент не смог использовать предусмотренный его должностью отпуск, поскольку в соответствии с действующим законодательством уход президента в отпуск и возвращение на работу - сложная процедура. Читать далее...

Названа сумма, которую потеряют люди с высокими зарплатами

Собрание бухгалтеров подсчитало максимальную сумму убытков, которые принесет людям с зарплатой более 2100 евро новая налоговая система. Читать далее...

Трамп сорвался с цепи

Президент США Дональд Трамп дал экстренную пресс-конференцию в Белом доме - первую с момента его инаугурации. На фоне скандального увольнения советника по нацбезопасности Майкла Флинна, обвиненного в обсуждении отмены санкций с послом РФ Кисляком, российская тема в ходе общения Трампа с журналистами стала одной из главных. Читать далее...

Инцидент в Maxima

В редакцию Rus.Postimees обратились обеспокоенные читатели с просьбой прояснить шокирующее видео, вызвавшее настоящую бурю в социальных сетях (видео имеется в распоряжении редакции). На записи, первоначально опубликованной в открытых группах в Facebook, видно, как кассир одного из таллиннских магазинов крупной торговой сети хватает стоящего в очереди подростка и резко притягивает его головой к движущейся ленте. Создается впечатление, что кассир бьет молодого человека о ленту лицом. Читать далее...

Школьный автобус едва не упал в реку

Сегодня утром водитель школьного автобуса №17 (маршрут Кунда-Вихула-Вызу) не смог подняться в гору в деревне Тоолсе (Ляэне-Вирумаа), так как там было очень скользко. Читать далее...