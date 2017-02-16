Пеэт Пыдер: нет Эстонии без Нарвы и Нарвы без Нарва-Йыэсуу

В нынешней Нарве мало что сохранилось от довоенной – как в плане городского пространства, так и в смысле общества. С каждым днем уменьшается число людей, которые еще помнят то время, и пришло самое время поделиться этими знаниями с новыми поколениями, чтобы у них было представление о так называемой старой Нарве как неотъемлемой части Эстонской Республики.

Первые пять лет жизни я жил в квартире, из окон которой была видна крепость Хермана, а за ней Ивангород. Отсюда и мои первые воспоминания и более поздний интерес к Нарве. В те годы город жил своей повседневной жизнью, все было спокойно – пока вдруг не начало резко меняться. Первые перемены были связаны с тем, что были отменены уроки немецкого, а тетя Стаави уехала в Германию. Примерно в то же время начались перемены в городе. Недоверчивый народ собирался на обочинах, чтобы поглазеть на военные колонны восточного соседа, двигавшиеся на создаваемые базы. Вскоре власть восточного соседа установилась по всей Эстонии, и наша семья вместе со своими воспоминаниями переехала из тогдашней Нарвы в Таллинн.

Затем последовало так называемое немецкое время и тяжелые бои, которые уничтожили прежнюю Нарву. Теперь она снова есть на карте, но уже не такая, какой она сохранилась в нашей памяти.

Далее я попытаюсь описать свои мысли о том, как превратить нынешнюю Нарву в эстонский город Нарва, даже если они кажутся нереалистичными.

Прежде всего о том, как изменить национальный состав общины, поскольку из примерно 60 000 жителей эстонцы составляют сейчас только около 3000. Ясно, что русского в эстонца не превратить, мы можем только влиять на их лояльность эстонскому государству и сделать их эстоноземельцами. Чтобы коренным образом исправить положение, мы должны найти возможность вызвать у эстонцев интерес к переезду в Нарву. Сейчас на повестке дня стоит перевод Академии МВД в Нарву. Здесь должно стать определяющим социальное воздейcтвие, которое оздоровило бы общество.

В подтверждение вышесказанного я могу сказать, опираясь на личные наблюдения, что на новогоднем балу в Йыхви представители Вируской тюрьмы или Тюремного департамента выглядели как-то неожиданно позитивно. Такой «экспорт» эстонцев в Нарву крайне необходим и все возможности для этого следует только одобрить. Чтобы улучшить менталитет общины, необходимо возбудить более широкий интерес к деятельности Старо-Нарвского общества и Нарвского эстонского общества в Нарве, а также среди граждан, живущих за ее пределами. Хорошим примером оживления общения между общинами стал Нарвский колледж Тартуского университета.

Также консолидации общины поспособствует ознакомление широких слоев населения с деятельностью краеведов и любителей истории. Интересные результаты в этой области есть и у русскоязычных жителей. Так, в прошлом году вышло составленное Леонидом Михайловым издание “Прибрежные поселения Нарвы”, в котором есть интересный материал и о Нарве с Нарва-Йыэсуу.

В материальном смысле для улучшения городского пространства необходимо найти возможности для восстановления отдельных уничтоженных исторических объектов. Хороший пример здесь – восстановленная реставраторами крепость Хермана и бастионы. С учетом давних исторических связей Нарвы с Швецией, Данией и Германией, необходимо попытаться пробудить у этих стран интерес, чтобы они оказали материальную поддержку для восстановления отдельных памятников.

Прежде всего, хотелось бы надеяться на участие Швеции в реставрации нарвской ратуши. Ее здание было, конечно, восстановлено после войны и использовалось как Дом пионеров, но теперь оно годами простаивает, а время усугубляет ущерб. В то же время новое здание колледжа нуждается в достойном соседстве. Такое же зарубежное пособие пригодилось бы и на доведение до конца реставрации Александровской церкви. В результате мы получили бы прекрасный концертный зал, для которого хватило бы публики, поскольку здешнее общество известно своим интересом к музыке.

Несколько утопичны надежды привлечь восточного соседа к возрождению старой Нарвы, но неплохо быть готовым на тот случай, если обстоятельства резко изменятся. Здесь могла бы пойти речь о реставрации дома Петра I. Фундамент здания сохранился, в советское время он даже был открыт, а реставрация стояла на повестке дня. Второй важной совместной с восточным соседом работой могло бы стать строительство нового шоссейного моста через Нарову. Мост находился бы за пределами города и разгрузил бы город от транзитного потока. Строительство и раньше было на повестке дня, и его обсуждали обе стороны.

О прежних временах напомнило бы и восстановление судового сообщения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, Кульгу и Васьк-Нарвой.

Несколько мыслей по поводу Нарва-Йыэсуу. Уже около 70 лет ждет реставрации курзал – сердце Нарва-Йыэсуу. Здесь ситуация проще: есть участок, развалины, собственник и, будем надеяться, средства, т.е. деньги. Только старт до сих пор откладывается.

Хотелось бы также сказать пару слов о нашем Министерстве обороны и МВД. Сейчас, очевидно, у наших ветеранов силовых структур нет места, где они могли бы достойно провести свою старость. Нарва-Йыэсуу мог бы стать подходящим местом, в котором можно было бы построить «деревню отдыха», будущие жители которой дополнили бы имеющееся общество и обозначили постоянное присутствие государства и на этой территории.

Кстати, до войны здесь действовал дом отдыха для полицейских.

В заключение можно лишь утверждать: нет Эстонской Республики без Нарвы и Нарвы без Нарва-Йыэсуу.

Пеэт Пыдер родился в Кренгольме в 1935 году.