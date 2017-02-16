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Канцлер права: дополнительный рост акциза на алкоголь - противозаконен

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По оценке канцлера права Юлле Мадизе, дополнительный рост акциза на алкоголь противоречит Конституции, поскольку соответствующее решение нарушает принцип правомерных ожиданий, пишет портал ERR.

С точки зрения канцлера права, принятый 19.12.2016 Закон о внесении поправок в законы о подоходном и социальном налоге, а также в другие законы необходимо привести в соответствие с Конституцией.

"Этим законом изменили принятый 15.06.2015 Закон о внесении поправок в законы о социальном и подоходном налоге, а также в другие законы, подняв ставки акциза на слабый алкоголь быстрее предусмотренного законом графика. В 2015 году Рийгикогу применяла технику урегулирования, в рамках которой предпринимателям было дано обещание не поднимать акциз в 2017 и 2018 годах. Нарушив обещание о сроках, нарушили и 31 статью Конституции о свободе предпринимательства и вытекающий из 10 статьи принцип правомерных ожиданий", - пояснила Мадизе.

Читайте подробнее на ERR.

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