Пятница, 17. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Видео: в Норвегии участок трассы по случайности засыпало кишками

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Водителям в норвежском городе Саннефьорд накануне пришлось лицезреть неприятную картину. Из трейлера, ехавшего со скотобойни, случайно вывалились останки животных, покрыв участок трассы примерно в 70 метров. Разлетевшиеся по дороге десятки килограммов кишок выглядели ужасающе и к тому же распространяли вокруг жуткое зловоние. Происшествие попало на видео. Местной дорожной администрации пришлось заняться уборкой внутренностей, пишет NEWSru.

Трейлер случайно открылся на круговом перекрестке, после чего его неприглядное содержимое начало вываливаться наружу. Независимый фотограф Гейр Эриксен рассказал The Local, что полиция сообщила о каком-то мусоре, выпавшем из машины. «Но когда я туда добрался, это был не мусор, это были кишки», - сообщил очевидец.

По оценке фотографа, из фургона выпало примерно 150-200 килограммов внутренностей животных. «Пахло это нехорошо», - отметил свидетель происшествия.

Фотографу удалось выяснить, что водитель трейлера накупил себе кишок, чтобы разбросать их по принадлежащим ему полям. Таким образом мужчина хотел приманить лисиц, которых собирался перестрелять.

Местная полиция, узнав об инциденте в 11:30 четверга, без промедления делегировала работу по очистке дороги Норвежской государственной дорожной администрации (NPRA). «Это создало нам проблемы, потому что этого (вывалившихся на шоссе внутренностей животных - прим. NEWSru.com) много и запах ужасный», - рассказал газете Dagbladet старший инженер ведомства Длер Джаф.

По данным местной прессы, кишки рассыпались на участке дороги примерно в 70 метров. «Как только мы уберем кишки, нам придется вымыть дорогу», - отметил Джаф.

Инцидент с кишками в Саннефьорде попал на видео.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзапахкишкинорвегиятрасса
limon.ee
krasotka.ee
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:45
Тарзан дал интимный совет Джигурде
15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:43
Президент Молдавии пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в стране
15:38
В Кремле назвали ерундой утверждения о «рекомендации» СМИ меньше писать о Трампе
15:32
Эксперты: Прибалтика – отличный полигон для контроля над вооружениями
15:30
Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали
15:18
Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман!
15:17
Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги
15:17
Видео: в Норвегии участок трассы по случайности засыпало кишками
15:15
Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток
15:09
Канцлер права: дополнительный рост акциза на алкоголь - противозаконен
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:54
Совет Больничной кассы не хочет повышать медикам зарплату без коллективного договора
14:50
Смотрите фото: как правильно оформить и обставить детскую комнату
14:50
Пеэт Пыдер: нет Эстонии без Нарвы и Нарвы без Нарва-Йыэсуу
14:45
Картина дня: новая должность Марины Кальюранд, экстренная пресс-конференция Трампа и инцидент в Maxima
14:44
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
14:42
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем (2)
14:33
На что следует обратить внимание перед подписанием договора о купле-продаже квартиры
Все новости
LimonЦеликом
Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему!

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Керсти Кальюлайд устроила переполох в таллиннском театре!?

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

Видео: эстонский фокусник Александр Замашка начудил с отелем Hilton в свой день рождения

15:45
Тарзан дал интимный совет Джигурде
15:30
Создателя передачи «Жди меня» экстренно госпитализировали
15:15
Фото: российская порноактриса предложила Путину заняться экспортом проституток
14:44
Какие знаки Зодиака сексуально совместимы
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

15:43
Запеченный авокадо с вялеными томатами. Очень просто, вкусно и оригинально! (видео)
15:07
Узнайте, какие признаки выдают хорошую школу
15:00
Галерея: так выглядит весенняя мода для красоток и красавцев от Stockmann
14:00
20 вещей, которые лучше, чем секс
SportsЦеликом
Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фото и видео: Серена Уильямс разделась для глянцевого журнала

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

Фильм Би-би-си о футбольных хулиганах шокировал представителей посольства РФ в Британии

16. фев
Галерея: в Эстонию прибыла сборная Норвегии во главе с Марит Бьорген
ВпрокЦеликом
Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?

16. фев
Поезд Тарту - Таллинн задерживается почти на час
Погода
В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

В субботу в Эстонии будет относительно тепло, но ветрено

Видимость ограничивает плотный туман

Видимость ограничивает плотный туман

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Полиция просит помощи в поисках 76-лентего Валентина

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Фото и видео: в Таллинне ехавшая на вызов машина полиции попала в аварию

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники

МуПо может получить право применять силу в отношении зайцев и надевать на них наручники (1)

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык

Необычная история: эстонская девушка перешла в русскую школу, чтобы выучить русский язык (1)

Культура
Что 13-18–летним нужно в театре?

Что 13-18–летним нужно в театре?

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Оперная певица из Милана Марина Морозова выступит в любимом Таллинне!

Самые читаемые
Экстренная пресс-конференция в Белом доме: Дональд Трамп сорвался с цепи(12)
Поведение кассира Maxima вызвало волну негодования в соцсетях(5)
Порошенко сообщил, как именно Украина вернет Донбасс(6)
Почему Дональд Трамп неожиданно стал врагом России(12)
Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете принимать душ дольше двух дней
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(63)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(29)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees