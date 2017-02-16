Видео: в Норвегии участок трассы по случайности засыпало кишками

Трейлер случайно открылся на круговом перекрестке, после чего его неприглядное содержимое начало вываливаться наружу. Независимый фотограф Гейр Эриксен рассказал The Local, что полиция сообщила о каком-то мусоре, выпавшем из машины. «Но когда я туда добрался, это был не мусор, это были кишки», - сообщил очевидец.

По оценке фотографа, из фургона выпало примерно 150-200 килограммов внутренностей животных. «Пахло это нехорошо», - отметил свидетель происшествия.

Фотографу удалось выяснить, что водитель трейлера накупил себе кишок, чтобы разбросать их по принадлежащим ему полям. Таким образом мужчина хотел приманить лисиц, которых собирался перестрелять.

Местная полиция, узнав об инциденте в 11:30 четверга, без промедления делегировала работу по очистке дороги Норвежской государственной дорожной администрации (NPRA). «Это создало нам проблемы, потому что этого (вывалившихся на шоссе внутренностей животных - прим. NEWSru.com) много и запах ужасный», - рассказал газете Dagbladet старший инженер ведомства Длер Джаф.

По данным местной прессы, кишки рассыпались на участке дороги примерно в 70 метров. «Как только мы уберем кишки, нам придется вымыть дорогу», - отметил Джаф.

Инцидент с кишками в Саннефьорде попал на видео.