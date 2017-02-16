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Видео: самолет с хоккеистами клуба КХЛ выкатился в поле при взлете из Риги

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https://vk.com/video-7835_456240070Самолет с игроками и тренерским штабом тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле при взлете в аэропорту Риги.

На борту воздушного судна находилось 40 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет.

"Случился неприятный инцидент, но с хорошим исходом. Начали разгоняться и самолет повело вправо, в поле. В Риге сейчас плюсовая температура, дождь идет, льда на полосе вроде бы не было. По предварительной информации, один из двигателей не вышел на нужную мощность, поэтому самолет повело в сторону. Неприятно, но с хорошим исходом - все живы и целы", - сообщил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" в Риге уступила в овертайме местному "Динамо" со счетом 1:2 и в пятницу планировала вылететь в Уфу, где матчем с "Салаватом Юлаевым" должно продолжиться выездное турне клуба.

"Ждем другой борт. Есть вариант, что за нами прилетит тот борт, который привезет "Ак Барс" в Минск, а потом отправится за нами в Ригу", - пояснил тренер.

По информации сообщества болельщиков "Лады", к месту инцидента были направлены несколько бригад скорой помощи, однако ни одному пассажиру помощь медиков не потребовалась.

Сошедший с ВПП Boeing 737-524 прилетел в Ригу из Минска ночью 15 февраля. Авиалайнеру 19 лет.

Самолет был отправлен на стоянку, а аэропорт на некоторое время закрывали для проведения технического обследования взлетно-посадочной полосы.

Смотрите видео здесь.

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