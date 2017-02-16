Эксперты: Прибалтика – отличный полигон для контроля над вооружениями

БЕРЛИН – С тех пор, как в начале 2014 года Россия аннексировала Крым, политическое и военное сотрудничество РФ с другими странами резко ухудшилось. Передислокации, учения и угрозы армии РФ встревожили Европу. НАТО ответил увеличением военного присутствия в Центральной Европе, отчего в Кремле стали бояться, что Россию окружают. Чтобы снизить риск гонки вооружений и военной конфронтации, обе стороны должны срочно договориться о взаимных мерах по ограничению военной мощи и обеспокоиться контролем над вооружениями.

Разумеется, Россия и НАТО очень по-разному понимают мирный и стабильный порядок европейской безопасности. Однако то же было верно и для «холодной войны», когда обе стороны, используя инструменты контроля над вооружениями, сумели добиться прогресса, уладить отношения и снизить риск войны. Сегодня, однако, между членами НАТО есть существенные расхождения в том, на каких условиях, в каком объеме и каком формате возможны переговоры о контроле над вооружениями с РФ.

В прошлом августе глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер предложил заинтересованным европейским странам сделать попытку «перезапуска» контроля над вооружениями «как проверенного средства снижения риска и установления прозрачных и стабильных отношений между РФ и Западом». Такой «структурный диалог», утверждал Штайнмайер, обязан выйти за пределы имеющихся соглашений.

Через полтора месяца Соединенные Штаты напрочь отвергли это предложения, заверив, что пока Россия движется нынешним курсом, для новых переговоров о контроле над вооружениями «просто нет оснований». Вместо этого, утверждали США, следует оживить существующие соглашения.

Предложение Германии и правда было слишком смелым. Однако предложение Америки было смелым недостаточно, и, что наверняка важнее, игнорировало провал предыдущих попыток осовременить ключевые соглашения, такие, как Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу. Более осуществимым по сравнению с германским и американским предложениями подходом могла бы стать инициатива двух стран контролировать вооружения в стиле Штайнмайера только в одном европейском регионе – прибалтийском.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году недоверие между членами и не-членами НАТО в Прибалтике усилилось, сделав регион уязвимым для конфликтов. Сегодня, с одной стороны, НАТО нужно заверить входящие в Альянс страны Прибалтики и Центральной Европы в том, что они могут спать спокойно и политика сдерживания России продолжится, с другой же, он должен продолжать сотрудничество и диалог с Россией. В этом смысле Прибалтика могла бы стать полигоном для политических стратегий, которые уменьшили бы напряжение между НАТО и Россией.

НАТО всегда считало политику сдерживания и контроль над вооружениями двумя столпами стратегии поддержания европейской стабильности. По этой причине перезапуск контроля над вооружениями в регионе Балтийского моря не обязан влиять на нынешние меры сдерживания, включая присутствие в прибалтийских странах и Польше четырех батальонов НАТО на ротационной основе. Одностороннее уменьшение численности войск – не тот шаг, с которого должны начаться переговоры о контроле над вооружениями.

Вместо этого процесс мог бы начаться со структурного разговора на волнующие страны региона темы. В конце концов, диалог – не только инструмент мягкой политики для улаживания проблем, связанных с коммерцией или экологией; это важнейшая часть любой политики безопасности, которая хочет добиться чего-то большего, нежели сдерживание. Цель – выработка мер по укреплению стабильности в регионе и согласованные ограничения военной мощи.

Контроль над вооружениями зависит от прозрачности. К счастью, НАТО как игрок с оборонительными вооружениями в Прибалтике поддерживает прозрачность по массе причин. Преимущество агрессора – в тайне и секретности, а это – признаки «гибридной» войны, которой боятся балтийские страны, особенно после вторжения России на Украину.

На этом фоне НАТО следует искать нового диалога о контроле над вооружениями с целью увеличить прозрачность нетрадиционных вооружений и обеспечить ранее предупреждение дестабилизирующих действий, не являющихся военными. Есть учесть традиционное превосходство России в регионе Балтийского моря, НАТО не должно беспокоиться о том, что такая попытка неизбежно приведет к ослаблению безопасности в этом регионе. Менее понятно, заинтересует ли такой диалог Россию, хотя Кремлю тоже должна понравиться идея снизить риск ненамеренной военной эскалации.

Комиссия по глубокому сокращению ядерных вооружений, в которую входят американские, немецкие и российские эксперты, сделала недавно конкретные предложения по актуальным темам. Она рекомендует сделать все для того, чтобы передислокации и учения армейских частей не оставались незамеченными. Предлагаются также меры с целью избежать непреднамеренных военных инцидентов и случайностей. Комиссия считает, что НАТО должно убедить Россию включать транспондеры на самолетах, особенно во время перелетов над Прибалтикой.

Все эти усилия мог бы поддержать диалог о военной стратегии между странами Прибалтики. Эта беседа должна проводиться мозговыми трестами, в идеале – в нейтральной Финляндии или Швеции, и скорее неформально. Как и диалог о контроле над вооружениями между НАТО и Россией, такая беседа могла бы укрепить стабильность, не подрывая политику сдерживания.

Установление регионального контроля над вооружениями усилило бы и безопасность Европы в целом, дополняя усилия по установлению параметров новой всеобъемлющей системы безопасности. То, что работает в Прибалтике, всегда можно расширить и углубить.

Контроль над вооружениями – не императив для спокойных времен и не награда за хорошее поведение; это инструмент установления – и восстановления – доверия между противными сторонами. Чтобы использовать этот инструмент эффективно, всякая сторона должна сначала понять, как видит проблему и какими намерениями руководствуется другая сторона; важную роль здесь играют полуофициальные контакты. Поскольку нежелание России участвовать в диалоге будет указывать на стремление полагаться в дальнейшем на военные сюрпризы, даже проваленный диалог обогатит НАТО и Прибалтику. Такой диалог точно будет лучше, чем ничего.

Фолькер Пертес – директор фонда Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) и германского Института проблем международной безопасности (Берлин). Оливер Майер – глава отдела международных исследований в SWP.

Авторские права: Project Syndicate, 2017.

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Перевод с английского.