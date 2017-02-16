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Мадизе: отказ от снижения социального налога не противоречит закону

BNS
BNS
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Решение новой правящей коалиции отказаться от обещанного прошлым правительством снижения социального налога не противоречит Конституции, поскольку Конституция не содержит запрета на изменение налогового законодательства в срочном порядке, заявила канцлер права Юлле Мадизе.

Непосредственно перед выборами, 25 февраля 2015 года, Рийгикогу принял поправку к Закону о налогообложении, согласно которой промежуток между принятием роста налога и его вступлением в силу должен составлять не менее шести месяцев. Предпринимателям это объяснили как обязательное правило. В то же время ни Конституция, ни один из так называемых конституционных законов не содержит подобное ограничение, отмечает Мадизе в своей позиции, составленной в ответ Эстонской торгово-промышленной палате.

Пояснительная записка поправки к Закону о налогообложении и стенограммы Рийгикогу содержат объяснение цели и значения нормы, которое противоречит формулировке нормы и является также внутренне противоречивым, добавила Мадизе.

Пояснительная записка не заменяет норму. Если бы налогоплательщикам хотели дать надежную и четкую защиту от быстрого роста налогов, следовало сформулировать норму соответствующим образом. От подобных формулировок могли отказаться в том числе потому, что предоставление жестких гарантий ограничивает возможности последующих правящих коалиций осуществлять отличную от прежней политику. Жесткие ограничения в свою очередь могут не соответствовать конституции, отметила канцлер юстиции.

Это значит, что Закон о налогообложении следует интерпретировать таким образом, что между принятием и вступлением в силу закона о налогах или поправки к нему при наличии соответствующих оснований может проходить менее шести месяцев. Срочное принятие неблагоприятных для налогоплательщика решение следует обосновывать, рассматривать весомость целей и причин изменения в сравнении с ожидающим налогоплательщика ущербом.

Перспективность бюджета Больничной кассы с правом новой правящей коалиции менять прошлые политики являются весомым публичным интересом, таким образом, отказ от снижения социального налога не противоречит конституции. Введение предпринимателей в заблуждение достойно сожаления, а нарушение содержащихся в законе ориентиров в области политической культуры может повредить предпринимательской среде в целом, добавила Мадизе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсоциальный налогюлле мадизе
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