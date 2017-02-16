Прогноз: половина употребляемого в Эстонии пива будет попадать к нам из Латвии

И в это сложно не поверить, так как уже сейчас в приграничных районах Эстонии наблюдается спад продаж алкогольных напитков.

На состоявшейся сегодня в Тарту конференции представители бизнеса и госучреждений обсуждали ситуацию, сложившуюся на границе Эстонии и Латвии.

По словам Илоны Леэтма из Coop, за последний год продажи алкоголя в магазинах торговой сети сократились почти наполовину.

Собравшиеся эксперты отметили, что летний рост акцизов приведет к увеличению количества алкоголя, ввозимого из Латвии.

Руководитель A. Le Coq Тармо Нооп сказал, что, согласно их скромным прогнозам, после летнего повышения акциза половина слабоалкогольного алкоголя будет попадать в страну из Латвии.

«Это не означает, что все потребители слабоалкогольных напитков будут сами закупать их у южного соседа», - намекнул он на рост незаконной торговли алкоголем.