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Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Sports.ee
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Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду и американская актриса Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале, утверждает ТАСС со ссылкой на издание Daily Sabah.

В сериале под названием название "Мост жизни" в течение трех сезонов будет рассказываться история сирийской семьи беженцев, ищущей убежища в Турции.

Съемки драмы, в которой найдется место для любви, семейных ценностей и борьбы за жизнь, планируется начать в марте этого года в городе Газиантеп.

Режиссер сериала Эйуп Дирлик представил слоган нового проекта: "Либо вы остаетесь там и умираете, либо вы приходите сюда и живете".

Ожидается, что помимо Джоли и Роналду в съемках будут задействованы многие другие известные персоны.

Ранее сообщалось, что лучший футболист планеты может дебютировать в кино, снявшись в новом фильме легендарного голливудского режиссера Мартина Скорсезе о жизни Кристиана Грея, персонажа нашумевшего фильма "50 оттенков серого".

Ожидалось, что в обмен на эпизодическое участие в нескольких сценах Роналду предоставит для съемок картины свои апартаменты на верхнем этаже "Башни Трампа" в Нью-Йорке, которые ранее принадлежали прототипу Грея - итальянскому магнату Алессандро Прото. Однако позднее Скорсезе отказался от услуг 32-летнего футболиста.

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