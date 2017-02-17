Ученые обнаружили на Земле новый континент

Континент, который ученые называют просто Зеландией, почти полностью скрыт под водой — на 94%. Собственно, Новая Зеландия (Северный и Южный острова), а также Новая Каледония являются тем немногим, что осталось от него на поверхности, передает "Моя Планета".

Обывателю может показаться, что расположение над уровнем моря может иметь решающее значение для получения статуса континента, но ученые считают иначе. Для них важно, насколько выше этот массив того, что его окружает, отличается ли его геология, четко ли определяются его границы и толще ли его кора, нежели обычное дно океана. Зеландия соответствует всем этим критериям.

По словам ведущего автора исследований Ника Мортимера, соответствующие научные изыскания велись командой ученых из Новой Зеландии в течение двух десятилетий.

Отметим, что не существует научного органа, который официально признает континенты. Так что, вероятно, должны пройти годы и состояться новые исследования, чтобы наличие нового материка было признано повсеместно.

Напомним, сейчас официально считается, что континентов на Земле шесть (Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия и Антарктида) и семь частей света (Евразия делится на Европу и Азию).

Ранее ученые нашли доказательства существования в Индийском океане древнего «затерянного» микроконтинента под названием Мавриция.