Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка

По предварительным данным, Mercedes-Benz стоял в четвертом ряду, ожидая разрешающего сигнала светофора, а водитель автобуса перестраивался в "карман" для разворота и задел легковушку.
Некоторое время движение на месте аварии было нарушено.
В пятницу в Таллинне около 15.30 на площади Вабадузе произошло ДТП, участниками которого стали столичный автобус и легковой автомобиль Mercedes-Benz.
По предварительным данным, Mercedes-Benz стоял в четвертом ряду, ожидая разрешающего сигнала светофора, а водитель автобуса перестраивался в "карман" для разворота и задел легковушку.
Некоторое время движение на месте аварии было нарушено.
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