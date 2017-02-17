Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка

Сегодня в Тарту на перекрестке улиц Раудтеэ и Кабели произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Вчера в Тарту произошло ДТП, в котором пострадала 19-летняя девушка, переходившая дорогу на зеленый свет светофора.

В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

Сегодня около 17.00 в столичном районе Мустамяэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя женщина.

В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка

Сегодня, 16 февраля, около 16.44 в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП с участием лося и легкового автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, а животное пришлось умертвить.

Машина Сил обороны вылетела в кювет на крутом повороте

Сегодня утром близ Куусалу в аварию попала машина Сил обороны. В результате ДТП пострадали два человека.

Полиция разыскивает лысеющего мужчину на оранжевом автомобиле

Во вторник, 14 февраля, между 15 и 16.00 на перекрестке улиц Вабадузе и Крейцвальди в Выру произошло ДТП: легковой автомобиль оранжевого цвета зацепил переходившую дорогу женщину, в результате чего та упала.

В Таллинне произошло три ДТП: в одной аварии пострадал девятилетний ребенок

По сообщению полиции, за короткий промежуток времени в Таллинне произошло три ДТП, в которых пострадали три человека.

Прокуратура больше года продолжает расследование аварий с участием автобусов Lux Express в Ида-Вирумаа

В январе и феврале прошлого года в Ида-Вируском уезде с разницей примерно в 10 дней произошли две серьезные аварии с участием междугородних автобусов Lux Express. Один человек тогда погиб, десятки попали в больницы, одному пришлось ампутировать руку. Расследование этих ДТП продолжается до сих пор.

На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

В Ида-Вирумаа, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Пьяная 62-летняя женщина потеряла управление машиной и вылетела в кювет

Вчера утром в Вырумаа произошло ДТП, которое совершила женщина в нетрезвом состоянии.

Авария в центре Таллинна: выскочившая на красный свет машина спровоцировала ДТП и заблокировала автобус

Сегодня около 19.45 в Таллинне на перекрестке улиц Лайкмаа и Гонсиори столкнулись Honda и BMW.

Машина врезалась в дерево: пострадали 18-летний водитель и 17-летняя пассажирка

В субботу ночью в Раквере водитель потерял управление машиной и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал как водитель, так и пассажир автомобиля, сообщает Virumaa Teataja.

Новые подробности смертельного ДТП в Мустамяэ: предполагаемому виновнику 19 лет

Сегодня утром полицейские продолжили поиски водителя, участвовавшего во вчерашнем трагическом ДТП в Мустамяэ на Сютисте-теэ.

Пьяный водитель без прав устроил беспредел в центре Таллинна, поехав против движения

В субботу днем пьяный мужчина без прав центре Таллинна поехал по дороге с односторонним движением в неправильном направлении и спровоцировал ДТП.

В Мустамяэ водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Вчера вечером, около 22.20 в Таллинне у дома по адресу Сютисте-теэ, 44, произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Неизвестный автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия и был найден полицией сегодня около 11 часов дня.

Фото и видео: в Таллинне пьяный водитель устроил ДТП и пытался сбежать

Сегодня примерно в 14 часов в Таллинне на Нарвском шоссе произошло ДТП, в результате которого столкнулись два автомобиля.

Галерея: в Тарту пьяный водитель влетел в чужой сад, в его крови обнаружили почти четыре промилле алкоголя

Сегодня днем в 15.44 внимательный житель Тарту сообщил в Кризисный центр об инциденте на перекрестке улиц Куммели и Муру: автомобиль Ford влетел в сад частного дома, после чего скрылся с места происшествия.

Автобус, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, вылетел с дороги в лес: водитель потерял сознание

Вчера около 14.00 пассажирский автобус фирмы Temptrans, направлявшийся из Таллинна в Санкт-Петербург, съехал с дороги в лес. Инцидент произошел примерно в 50 км от Санкт-Петербурга, в автобусе находились 14 пассажиров.

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел машину и перевернулся на крышу

Сегодня, 8 февраля, около 9.00 на улице Пуйестеэ в Тарту произошло ДТП. По первоначальным данным, автомобиль Volkswagen Golf задел припаркованную на обочине машину и перевернулся на крышу.

Полиция ищет свидетелей ДТП с участием рейсового автобуса

В этот вторник, 7 февраля, приблизительно в 18.30 на перекрестке Мустакиви-теэ и Нарвского шоссе при совершении поворота влево столкнулись рейсовый автобус MAN и автомобиль Audi Q7. Люди в этом ДТП не пострадали.

Мужчину, насмерть сбившего 14-летнюю девушку, приговорили к шоковому заключению

Сегодня в суде состоялось заседание по делу Андруса Ярвика, который два с половиной года назад насмерть сбил 14-летнюю девушку в волости Тыстамаа. Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюрьмы, остальной срок он отбудет условно.

Фото: на Таллиннской окружной легковушка столкнулась с грузовиком

Сегодня днем на Таллиннской окружной стокнулись грузовик и легковой автомобиль Volvo.

Пьяный водитель BMW пытался сбежать от полиции и попал в ДТП

Вчера ночью в Пыльва пьяный водитель BMW пытался сбежать от полиции и попал в ДТП.

В Выру столкнулись две машины: пострадали четыре человека

Вчера поздно вечером в Выру произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека, сообщает Postimees.

Пьяного водителя, который сбежал с места ДТП, приговорили к тюремному заключению

Пярнуский уездный суд приговорил во вторник почти к восьми месяцам тюремного заключения 38-летнего Максима, который в Пярну, на бульваре Мере будучи в алкогольном опьянении совершил ДТП и нанес имущественные повреждения, сообщает Pärnu Postimees.

Фото и видео: в центре Таллинна столкнулись два автомобиля

В Таллинне на Нарвском шоссе сегодня ночью произошло ДТП, в ходе которого столкнулись машины Mercedes-Benz и Toyota, сообщает Postimees.