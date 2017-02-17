Полиция прокомментировала убийство лося на Лаагна-теэ на глазах у десятков людей

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Полиция прокомментировала убийство лося на Лаагна-теэ на глазах у десятков людей2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Вчера в Таллинне на Лаагна-теэ произошло ДТП с участием лося и легкового автомобиля. Водитель получил незначительные травмы, а раненое животное застрелили прямо посреди дороги на глазах у десятков людей. Инцидент и опубликованные затем фотографии шокировали многих. Rus.Postimees обратился в полицию с просьбой прокомментировать произошедшее.

Как сообщила нам пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, случаи, когда происходит дорожно-транспортное происшествие с таким большим животным в городских условиях и на такой оживленной трассе, достаточно редки.

"Мелкие животные в ДТП погибают, как правило, на месте. ДТП с крупными животными происходят обычно за городом, на шоссе с большими скоростями. Вчерашнее ДТП с лосем произошло на Лаагна-теэ, где разрешена скорость до 70 км/ч. Если животное не погибает сразу, то при ДТП на такой скорости животные получают серьезные повреждения, при которых они не выживут", - пояснила она, добавив, что в некоторых случаях повреждения животного позволяют ему убежать, но если получившее повреждение животное остается на дороге, то в таком случае его придется умертвить или усыпить. Это делает охотник или ветеринар. 

"Полиция может умертвить животное только в том случае, если оно своими действиями может представлять опасность для окружающих - например, если животное агрессивно и может напасть на людей. В данном случае животное было умерщвлено охотником на месте происшествия", - отметила Корпан.

"Чтобы в дальнейшем найти лучшие решения таких ситуаций в условиях города, представители полиции обсудят этот вопрос с охотничьим обществом и местным самоуправлением", - пообещала она.

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