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Торговые сети хотят вытянуть из Ида-Вирумаа в Таллинн еще больше людей

Илья Смирнов
Илья Смирнов
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За работу в таллиннском магазине или на складе жителям Ида-Вирумаа предлагают не только зарплату, но и бесплатное проживание в одноместном гостиничном номере.

Торговая сеть Rimi вслед за Maxima начинает вербовать людей из Ида-Вирумаа в разрастающийся Таллинн. Это происходит на фоне того, что северо-восточный уезд только за 2016 год потерял, согласно данным регистра народонаселения, 2438 человек или 1,6 процента жителей. А за пять последних лет в сумме набралось минус 13492 человек - соизмеримо с нынешним количеством жителей города Силламяэ.

"Надеемся найти 50-60 человек. Прежде всего нужен обслуживающий персонал в магазины", - сообщила руководитель Rimi по персоналу Кайре Теро, комментируя начинающуюся на следующей неделе кампанию по вербовке в Нарве, Силламяэ и Йыхви. Повсеместно распространяемые приглашения утверждают, что Rimi предоставит не только бесплатный транспорт между домом в Ида-Вирумаа и рабочим местом в Таллинне или Харьюмаа, но и проживание в рабочие дни в одноместном номере гостиницы. График людям обещают такой, чтобы рабочие дни были подряд, зарплата и условия труда - таллиннские или харьюмааские, трудовые отношения - бессрочные, не сезонные. Готовы принять людей обоих полов, всех трудоспособных возрастов.

Сеть Maxima уже не раз проводила на северо-востоке аналогичные мероприятия, последнее прошло в Нарве 17 февраля. По словам их руководителя по персоналу Кристийны Кангур, в Maxima Eesti вне Ида-Вирумаа уже сегодня трудоустроены 165 жителей из этого региона. Большинство - в таллиннских магазинах или в находящемся в пригороде столицы логистическом центре. "Всем им мы предоставляем, в дополнение к льготам для всех работников, возможности работы по индивидуальному графику, бесплатного транспорта из Ида-Вирумаа в Таллинн и наоборот, а также бесплатное проживание в столице. Безусловно, на них же распространяются возможности профессионального развития и карьерного роста".

Нарвитянка Татьяна была сокращена из охранной фирмы после того, как семь лет охраняла завод сланцевых масел Eesti Energia недалеко от своего города. Теперь уже пару лет работу ей не найти - то одно предложение не подходит, то другое. Сейчас она обменялась контактами с представителями Maxima, а на следующей неделе придет на вербовку от Rimi. Татьяна согласна работать в торговом зале, но мечтает вернуться в охрану.

До этого Татьяне предлагали место в охране Силламяэского порта, но на свежих морских ветрах важно иметь мужское здоровье, потому что экипировка охранника, как отмечает дама, защищает слабо. "Работы у нас в регионе предлагается много, но не все тебе подходит". Еще в одной охранной фирме Татьяне прямо заявили, что принимают исключительно мужчин: "Руководитель мне сказал - у меня стоит одна женщина в магазине, но это последняя женщина, которую я взял".

Перспектива уехать жить и работать в Таллинн Татьяну совсем не пугает: "Это же лучше, чем за границу". За границей она боится совершенно незнакомого языка, неизвестных работодателей, порядков и даже рабства, которым то и дело пугают. "Это, может, молодым интересно - они ничего не боятся", - отметила она.

Нарвитянин Виталий, владеющий разговорным эстонским, по завершении встречи с представителем Maxima сказал однозначно: "С такой зарплатой я и здесь найду что-нибудь". Ему предложили получать на руки за работу в Таллинне 400 евро, и пускай к этому за счет фирмы проживание, транспорт, питание, но все равно - сумма несерьезная для мужчины. "Зачем мне поездки туда-обратно, когда я и здесь могу заработать 400 евро?" - вопрошает он.

Виталий говорит, что на его пятом десятке уже нет интереса уехать из Нарвы насовсем. "Я работал и в Финляндии, и в Швеции, и в Таллинне в свое время. Вернулся тогда из-за того, что дома росли дети и без отца они никого не слушались, требовалось воспитание. А теперь уже сам не готов к поездкам - только в Силламяэ, Йыхви - максимум, но если прижмет, то придется ехать и дальше куда-нибудь", - отметил он.

Руководитель Ида-Вируского отделения Кассы страхования от безработицы Аннеки Теэлахк утверждает, что и в северо-восточном уезде, славящимся высоким уровнем безработицы, всегда есть порядка семисот незанятых вакансий. При этом в оттоке рабочих рук в столичный регион она проблемы не видит: "В этом есть дополнительная возможность для людей, которые действительно хотят работать".

"Если эта работа для тебя подходит, надо воспользоваться данной возможностью, - говорит Теэлахк о вербовке в Таллинн, выступая в этой ситуации за конкуренцию на рынке труда. - Местные предприятия тоже ищут работников, но у человека есть выбор".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАMaximaRimiкасса страхования от безработицы
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