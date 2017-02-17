В Литве немецкие военные стали жертвами фейковой новости об изнасиловании девочки

Полиция Литвы расследует обстоятельства распространения заведомо ложной (фейковой) информации в СМИ, направленной против дислоцированных в этой стране военнослужащих бундесвера. Об этом сообщило вечером в четверг, 16 февраля, агентство dpa.

Представитель министерства обороны ФРГ подтвердил, что немецкие солдаты стали целью кампании распространения фейковых новостей. По данным ведомства, 14 февраля неизвестные разослали литовским политикам и СМИ по электронной почте сообщения о том, что военнослужащие ФРГ в городе Ионава изнасиловали 9 февраля несовершеннолетнюю. Некоторые местные СМИ опубликовали эту информацию, не проверив ее. Власти в Вильнюсе сообщили, что сведения об изнасиловании не соответствуют действительности.

"По нашей информации, литовская полиция пришла к выводу, что не было ни жертв, ни свидетелей, ни преступников", - заявил представитель Минобороны ФРГ. По его словам, электронный адрес, с которого пришли сообщения, уже не существует.

Провокация против НАТО

Не названный по имени дипломат НАТО в интервью изданию Spiegel Online заявил о новой провокации, устроенной, как он полагает, российскими властями. По словам собеседника издания, эта провокация была направлена против временного размещения сил НАТО на восточной границе Североатлантического альянса и очень напоминает скандал вокруг мнимого "изнасилования" девочки Лизы в Берлине год назад.

Бундесвер командует дислоцированным в Литве батальоном НАТО. В общей сложности там планируется разместить 1000 военнослужащих, из них 450 - немецких. Первые солдаты и офицеры бундесвера прибыли в Литву в начале февраля.

Столтенберг: на пропаганду отвечать фактами

Комментируя фейковые новости о бундесвере в Литве, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул значение независимых СМИ. В нынешние времена проверять данные особенно важно, заявил Столтенберг в Брюсселе в рамках встречи министров обороны стран НАТО. По его словам, попытки дезинформации в отношении НАТО предпринимались уже неоднократно. "На пропаганду мы никогда не будем отвечать пропагандой. На пропаганду мы будем отвечать фактами, поскольку глубоко убеждены, что в перспективе правда одержит над ней победу", - добавил Столтенберг.

В начале 2016 года российские СМИ сообщили, что в Берлине была похищена и изнасилована арабскими беженцами 13-летняя девочка Лиза из семьи российских немцев. Немецкая полиция и следственные органы опровергли эту информацию. Тем не менее, эта тема стала предметом заявлений российских политиков. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке "политкорректно залакировать действительность". Прокуратура ФРГ по итогам расследования сообщила, что девочка выдумала всю историю с похищением, так как у нее были проблемы в школе.