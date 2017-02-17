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Фото: в Минске прошел "Марш рассерженных белорусов"3

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В центре Минска прошла акция оппозиции с требованием отменить декрет № 3 "О предотвращении социального иждивенчества". Протест поддержали несколько тысяч человек, пишет DW.com.

17 февраля вечером на Октябрьской площади собрались несколько тысяч противников декрета "о тунеядцах", сообщает корреспондент DW  из белорусской столицы. 

Организаторы митинга протеста – лидеры Белорусского национального конгресса (БНК), экс-кандидаты в президенты Беларуси  на выборах 2010 года Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также активисты Евгений Афнагель, Павел Северинец, Валерий Щукин.

После митинга на площади протестующие направились к зданию министерства по налогам и сборам, чтобы передать резолюцию с требованием к властям об отмене декрета.

Декрет №3  был принят в апреле 2015 года. Согласно этому документу граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства, не участвовавшие в финансировании государственных расходов или участвовавшие в финансировании менее 183 календарных дней в году, должны уплатить сбор в 20 базовых величин – около 230 евро в эквиваленте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАминскпротест
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