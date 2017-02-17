17 февраля вечером на Октябрьской площади собрались несколько тысяч противников декрета "о тунеядцах", сообщает корреспондент DW из белорусской столицы.

Организаторы митинга протеста – лидеры Белорусского национального конгресса (БНК), экс-кандидаты в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также активисты Евгений Афнагель, Павел Северинец, Валерий Щукин.

После митинга на площади протестующие направились к зданию министерства по налогам и сборам, чтобы передать резолюцию с требованием к властям об отмене декрета.

Декрет №3 был принят в апреле 2015 года. Согласно этому документу граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории страны иностранные граждане и лица без гражданства, не участвовавшие в финансировании государственных расходов или участвовавшие в финансировании менее 183 календарных дней в году, должны уплатить сбор в 20 базовых величин – около 230 евро в эквиваленте.