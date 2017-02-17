Много фото: эта красивая квартира в Кадриорге стоит своих денег

Квартира площадью 75,1 м2 находится на первом этаже трехэтажного деревянного дома. В ней три спальни, просторная гостиная, большая кухня, ванная и кладовая-гардеробная.

Полы покрыты натуральным дубовым паркетом, в прихожей и ванной на полу плитка. Все межкомнатные двери отреставрированы, а алюминиево-деревянные оконные рамы сделаны на заказ.

В интерьере квартиры доминируют светлые тона и темное дерево. Использовано много реставрированной мебели и цветных деталей.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

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