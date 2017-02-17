Я развелся, но продолжаю содержать жену и дарить ей подарки. Вот почему! (1)

Окружной суд оставил в силе принятое Вируским уездным судом в январе решение, сообщила порталу ERR.ee пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм.

16 января Вируский уездный суд посчитал, что досрочное освобождение Мярта Рингмаа не является оправданным, сообщает rus.err.ee.

Срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.