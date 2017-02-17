КНДР отвергла результаты вскрытия тела убитого в Малайзии брата Ким Чен Ына

"Малайзийская сторона провела вскрытие без нашего разрешения и свидетельства, поэтому мы категорически отвергаем любые результаты вскрытия, проведенные в одностороннем порядке", - подчеркнул дипломат во время своего краткого выступления перед журналистами у входа в госпиталь в Куала-Лумпуре.

Его слова стали первым официальным комментарием Северной Кореи по поводу убийства Ким Чен Нама. При этом в своем заявлении посол не назвал имя убитого, не признав, таким образом, его родство с нынешним северокорейским лидером, а лишь вскользь упомянул его как "гражданина КНДР".

Ранее власти Малайзии заявили, что не отдадут тело убитого в аэропорту Куала-Лумпур брата лидера Северной Кореи, пока Пхеньян не предоставит для экспертизы образцы ДНК близких родственников жертвы.

Накануне стало известно о том, что в расследовании убийства Ким Чон Нама появились новые неожиданные детали, которые противоречат версии о заранее серьезно спланированном покушении. Задержанная 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг, которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше.

Ранее полиция Малайзии сообщила о задержании второй подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама. По данным СМИ, при себе у женщины был индонезийский паспорт и билет до Сеула. Ее вычислили по записям видеокамер. В момент задержания она находилась одна в гостинице в Куала-Лумпуре.

15 февраля СМИ сообщили о том что, что Северная Корея попросила малайзийские власти вернуть тело Ким Чон Нама. С этой целью КНДР даже направила в Малайзию команду своих представителей. При этом источники в прессе сообщали, что тело погибшего могут вернуть его родственникам в Макао.

Власти Малайзии в ответ заявили, что могут передать тело Ким Чон Нама северокорейской стороне лишь после завершения всех необходимых медицинских и следственных процедур. После тело планировалось передать ближайшим родственникам покойного через посольство. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

Вскрытие тела Ким Чон Нама, проведенное в Малайзии, показало признаки отравления сильным ядом, сообщил ранее информированный источник в южнокорейском правительстве. Еще раньше неназванный офицер малайзийской полиции рассказал, что правительство КНДР якобы попросило, чтобы вскрытие тела погибшего не проводилось. Однако в результате запрос был отклонен.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным следствия, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к лицу Ким Чон Нама пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Пока ни одна из версий не подтверждена официально.