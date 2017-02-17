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КНДР отвергла результаты вскрытия тела убитого в Малайзии брата Ким Чен Ына

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Власти Северной Кореи возмущены действиями Малайзии, которая не стала привлекать специалистов из КНДР для проведения вскрытия тела убитого в аэропорту Куала-Лумпур Ким Чон Нама, старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом объявил посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль.

"Малайзийская сторона провела вскрытие без нашего разрешения и свидетельства, поэтому мы категорически отвергаем любые результаты вскрытия, проведенные в одностороннем порядке", - подчеркнул дипломат во время своего краткого выступления перед журналистами у входа в госпиталь в Куала-Лумпуре.

Его слова стали первым официальным комментарием Северной Кореи по поводу убийства Ким Чен Нама. При этом в своем заявлении посол не назвал имя убитого, не признав, таким образом, его родство с нынешним северокорейским лидером, а лишь вскользь упомянул его как "гражданина КНДР".

Ранее власти Малайзии заявили, что не отдадут тело убитого в аэропорту Куала-Лумпур брата лидера Северной Кореи, пока Пхеньян не предоставит для экспертизы образцы ДНК близких родственников жертвы.

Накануне стало известно о том, что в расследовании убийства Ким Чон Нама появились новые неожиданные детали, которые противоречат версии о заранее серьезно спланированном покушении. Задержанная 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг, которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше.

Ранее полиция Малайзии сообщила о задержании второй подозреваемой в убийстве Ким Чон Нама. По данным СМИ, при себе у женщины был индонезийский паспорт и билет до Сеула. Ее вычислили по записям видеокамер. В момент задержания она находилась одна в гостинице в Куала-Лумпуре.

15 февраля СМИ сообщили о том что, что Северная Корея попросила малайзийские власти вернуть тело Ким Чон Нама. С этой целью КНДР даже направила в Малайзию команду своих представителей. При этом источники в прессе сообщали, что тело погибшего могут вернуть его родственникам в Макао.

Власти Малайзии в ответ заявили, что могут передать тело Ким Чон Нама северокорейской стороне лишь после завершения всех необходимых медицинских и следственных процедур. После тело планировалось передать ближайшим родственникам покойного через посольство. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди.

Вскрытие тела Ким Чон Нама, проведенное в Малайзии, показало признаки отравления сильным ядом, сообщил ранее информированный источник в южнокорейском правительстве. Еще раньше неназванный офицер малайзийской полиции рассказал, что правительство КНДР якобы попросило, чтобы вскрытие тела погибшего не проводилось. Однако в результате запрос был отклонен.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным следствия, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к лицу Ким Чон Нама пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Пока ни одна из версий не подтверждена официально.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАким чен ынкндрправоохранительные органысеверная корея
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Одна из предполагаемых убийц брата Ким Чен Ына думала, что участвует в розыгрыше

В расследовании убийства Ким Чон Нама, старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, появились новые неожиданные детали, которые противоречат версии о заранее серьезно спланированном покушении. Задержанная накануне 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг (Doan Thi Huong), которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше, передает NEWSru. СМИ рассказали о версии США относительно убийства брата Ким Чен Ына

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Женщины, подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама, старшего единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, уже могут быть мертвы. Соответствующую информацию распространили японские источники. Тем временем южнокорейская разведка официально подтвердила, что родственник действующего главы КНДР был убит в Малайзии, передает NEWSru.
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