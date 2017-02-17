МИД: эстонские туристы стали чаще сталкиваться с проблемами в ОАЭ и Таиланде

«В Дубай ездит все больше эстоноземельцев, там с ними все чаще происходят ситуации, когда им требуется консульская помощь», - сказала на прошедшем в пятницу брифинге гендиректор консульского отделения МИД Керсти Ээсмаа.

Проблемы связаны с тем, что эстонские туристы не следуют местным законам и присущим мусульманскому государству обычаям, а также не придерживаются временных рамок нахождения в стране, отметила Ээсмаа.

В то же время у Эстонии нет своих представительства и консула в ОАЭ, поскольку местное правительство не признает назначение почетных консулов, добавила она.

Ээсмаа также отметила, что, на ее взгляд, эстонские туристы стали сталкиваться с большим количеством проблем и в Таиланде.

«Таиланд стал более привычным местом назначения и, возможно, люди стали вести себя там менее осторожно», - сказала Ээсмаа.

По данным Банка Эстонии, в прошлом году жители Эстонии совершили в ОАЭ 9299 рейсов и провели там в общей сложности 55 194 дня. В Таиланд эстонские туристы совершили 12 458 рейсов и провели в стране 105 168 дней.