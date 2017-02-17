Пресс-секретарь департамента сказал BNS, что в прошлом году департамент возбудил 169 дел о проступке в отношении не явившихся вовремя на срочную службу призывников, но в 13 случаях оказалось, что призывники были в то время на больничном. Департамент возбудил делопроизводство в их отношении, но прекратил его в связи с отсутствием состава.

По состоянию на февраль наказание назначено 107 молодым людям, в отношении которых Департамент оборонных ресурсов (KRA) возбудил делопроизводство в прошлом году.

Средняя мера штрафа составляет 359 евро.