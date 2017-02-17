Парламент Финляндии отклонил инициативу об отмене гей-браков

Инициатива под названием «Настоящий брак» набрала необходимые 50 тысяч голосов и была представлена на голосование. В результате она не прошла: 120 депутатов проголосовали "против" и 48 - "за", ещё 29 парламентариев не участвовали в голосовании ввиду отсутствия, сообщает Yle.

Интересно, что инициатива об отмене закона о гей-браках появилась еще до его вступления в силу - он начнёт действовать 1 марта 2017 года, пишет fontanka.fi.

Стоит заметить, что закон об однополых браках финский парламент одобрил еще в 2014 году. До сих пор в Финляндии было узаконено так называемое гражданское партнерство между людьми одного пола: они могли жить вместе, обладая всеми гражданскими правами супругов, кроме права на усыновление детей.