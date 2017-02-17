В Турции при взрыве погиб трехлетний ребенок: более 10 человек ранены

В результате взрыва заложенной в автомобиле бомбы в городе Вираншехир в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, по меньшей мере 15 человек получили ранения разной степени тяжести. Как сообщает в пятницу, 17 февраля, агентство Anadolu, взрыв произошел в квартале, где проживает много семей судей и прокурорских работников, пишет dw.com.

Сообщается, что в Вираншехире живут преимущественно курды. Провинция Шанлыурфа граничит с Сирией. Район, где произошел взрыв, оцеплен полицией, на месте происшествия работают медики.