Из-за терактов эстонские туристы стали более осторожными

В 2016 году регистрация краткосрочных поездок на сайте МИДа или посредством мобильного приложения выросла на 77 процентов, сообщается в данных МИДа.

Всего было совершено 24 404 краткосрочные регистрации, что на 10 632 больше по сравнению с предыдущим годом. Это в среднем 67 регистраций в день.

Самый заметный рост числа регистраций произошел непосредственно после терактов в Брюсселе (в марте) и Ницце (в середине июля).

По словам гендиректора консульского отдела МИДа Керсти Ээсмаа, кризисы напрямую затронули и работу консульского отдела. «Все началось еще с произошедших в ноябре 2015 года в Париже терактов, за которыми последовали теракты в Брюсселе и Ницце, путч в Турции и теракт на рождественской ярмарке в Берлине, - сказала Ээсмаа. - Во всех этих случаях наша работа отличалась от обычной консульской деятельности, мы научились общению как с находящимися в кризисных зонах людьми, так и с прессой».

Согласно опубликованным в пятницу данным МИД, жители Эстонии стали разумнее вести себя за границей и лучше следить за своим имуществом и документами. В прошлом году было совершено 1350 связанных с консульской помощью процедур, что примерно на одну пятую часть меньше по сравнению с позапрошлым годом.