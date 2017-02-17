Трамп назвал CNN и New York Times врагами народа

Трамп обрушивается с критикой на ведущие массмедиа Соединенных Штатов с первого дня президентства. 21 января он подчеркнул, что находится в состоянии войны со СМИ. Днем позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пообещал привлечь СМИ к ответу за якобы некорректное освещение инаугурации Дональда Трампа, передает Deutsche Welle.

Спайсер утверждал, что на церемонию вступления Трампа в должность "прибыло самое большое число людей, когда-либо присутствовавших на инаугурациях президента США". При этом фотографии свидетельствовали о том, что на инаугурацию Трампа пришло заметно меньше людей, чем на церемонию вступления в должность Барака Обамы в 2009 году.

"СМИ должны заткнуться"

Спайсер также привел неверные сведения о загруженности транспорта в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа. Впоследствии советница американского президента Келлиан Конуэй, пытаясь объяснить ошибку пресс-секретаря Белого дома, заявила, что это "альтернативные факты".

26 января главный советник Трампа Стивен Бэннон назвал ведущие американские СМИ оппозицией и посоветовал журналистам помалкивать. "СМИ должны чувствовать замешательство и унижение, они должны заткнуться и хоть немного послушать", - настаивал Бэннон.