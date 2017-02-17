"Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Я это знаю лично. Он отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в российские цвета. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничиваются только Украиной", - заявил Порошенко.

"Мы хотим свободы, а Россия хочет наказать нас за это", — сказал Порошенко и назвал украинцев главными оптимистами Европы.

"Давайте не будем повторять драматические ошибки прошлого. Давайте покажем агрессору место, которого он заслуживает", - призвал украинский президент.