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Порошенко: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину3

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Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Порошенко также выразил уверенность, что аппетиты Москвы распространяются и на государства Евросоюза.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/18feb2017/hateporoshenko.html

"Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Я это знаю лично. Он отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в российские цвета. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничиваются только Украиной", - заявил Порошенко.

"Мы хотим свободы, а Россия хочет наказать нас за это", — сказал Порошенко и назвал украинцев главными оптимистами Европы.

"Давайте не будем повторять драматические ошибки прошлого. Давайте покажем агрессору место, которого он заслуживает", - призвал украинский президент.

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