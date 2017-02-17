Что нужно сделать перед покупкой мебели в новую квартиру

Прежде чем отправляться мучить продавцов в мебельные салоны, продумайте, в каком стиле и в какой цветовой гамме будет решен дизайн ваших комнат.

Проще всего выбрать три основных цвета: один темный, один светлый и один переходный. Например, черный, белый и серый. Хорошо выглядят в интерьере и контрастные сочетания цвета и его отсутствия, например, черный, белый и желтый.

Вместо игры цветом можно играть фактурами. Например, используя только черно-белую гамму, комбинировать различные материалы - например, полированный и матовый металл, или различные фактуры крашеного и натурального дерева. Такие комбинации хорошо смотрятся в интерьерах, выдержанных в скандинавском стиле.

И обязательно исходите из размеров и предназначения комнаты. Если вы обставляете очень маленькую гостиную, используйте светлые тона. Если же это маленькое помещение должно стать спальней, оно может быть решено и в более темных тонах.