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Что нужно сделать перед покупкой мебели в новую квартиру

Rus.Postimees.ee
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Обставлять новый дом - очень ответственное и приятное занятие. Однако, чтобы получить хороший результат, с покупкой мебели не стоит торопиться, пишет Kodu

Прежде чем отправляться мучить продавцов в мебельные салоны, продумайте, в каком стиле и в какой цветовой гамме будет решен дизайн ваших комнат. 

Проще всего выбрать три основных цвета: один темный, один светлый и один переходный. Например, черный, белый и серый. Хорошо выглядят в интерьере и контрастные сочетания цвета и его отсутствия, например, черный, белый и желтый. 

Вместо игры цветом можно играть фактурами. Например, используя только черно-белую гамму, комбинировать различные материалы - например, полированный и матовый металл, или различные фактуры крашеного и натурального дерева. Такие комбинации хорошо смотрятся в интерьерах, выдержанных в скандинавском стиле.  

И обязательно исходите из размеров и предназначения комнаты. Если вы обставляете очень маленькую гостиную, используйте светлые тона. Если же это маленькое помещение должно стать спальней, оно может быть решено и в более темных тонах. 

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