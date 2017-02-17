Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

В последний раз картину видели на выставке в Вильянди в 1939 году, после этого она бесследно исчезла.

Лишь летом 2007 года историку Хейки Раудла позвонил его ученик, сообщивший, что нашел в своей кладовке картину. Раудла, отправившийся на место в месте с директором Вильяндиского музея Яааком Пихлаком, к своей большой радости, обнаружил давно исчезнувшее произведение.

В прошлом году горуправа Вильянди решила отреставрировать картину, передав ее в центр консервации "Канут" Эстонского музея под открытым небом. Восстановление было начато прошлым летом и закончено к концу года.

24 февраля отреставрированную картину вывесят в здании вильяндиской ратуши.