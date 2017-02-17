Хорошая идея для маленьких квартир: кровать-комод

Кровать-комод могут взять на вооружение обладатели небольших квартир, в которых держать вещи в порядке особенно нелегко. Эта продуманная конструкция позволит добавить в пространство комнаты нечто вроде «четвертого измерения». Просторный нижний ящик может вместить в себя абсолютно все – от одежды до сумок и чемоданов. Снаружи имеется достаточно полок, где можно разместить книги и разные декоративные мелочи. Останется только подобрать хороший матрас, и тогда молодожены непременно полюбят эту кровать и обязательно поблагодарят ее авторов за такое славное и продуманное дополнение к их комнате.

Добавим только, что можно попробовать найти в Эстонии фирму, способную сконструировать и изготовить подобную кровать.