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Хорошая идея для маленьких квартир: кровать-комод

Rus.Postimees.ee
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Сайт об интерьере Koffkindom.ru рекомендует этот проект для детей-подростков. Но нам кажется, что укладывать детей в одну кровать не стоит. Другое дело - молодая семья! 

Кровать-комод могут взять на вооружение обладатели небольших квартир, в которых держать вещи в порядке особенно нелегко. Эта продуманная конструкция позволит добавить в пространство комнаты нечто вроде «четвертого измерения». Просторный нижний ящик может вместить в себя абсолютно все – от одежды до сумок и чемоданов. Снаружи имеется достаточно полок, где можно разместить книги и разные декоративные мелочи. Останется только подобрать хороший матрас, и тогда молодожены непременно полюбят эту кровать и обязательно поблагодарят ее авторов за такое славное и продуманное дополнение к их комнате.

Добавим только, что можно попробовать найти в Эстонии  фирму, способную сконструировать и изготовить подобную кровать. 

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