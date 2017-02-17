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В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

Rus.Postimees.ee
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Власти Малайзии задержали четвертого подозреваемого в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Согласно документам подозреваемого, речь идет о 46-летнем гражданине КНДР, сообщила малайзийская полиция в субботу, 18 февраля. Тем временем идет розыск еще трех человек, причастных к смерти Ким Чен Нама, пишет агентство dpa со ссылкой на местные СМИ.

Ранее полиция задержала двух женщин, являющихся главными подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, и одного мужчину. По данным малайзийских властей, одна из женщин, 25 лет, является гражданкой Индонезии, у второй, 28-летней, имелся при себе вьетнамский паспорт. Взятый под стражу мужчина является приятелем одной из подозреваемых, передает Deutsche Welle.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Он был предположительно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо аэрозоля двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу. Нападение длилось лишь несколько секунд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбратким чен ынубийство
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