В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

Ранее полиция задержала двух женщин, являющихся главными подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама, и одного мужчину. По данным малайзийских властей, одна из женщин, 25 лет, является гражданкой Индонезии, у второй, 28-летней, имелся при себе вьетнамский паспорт. Взятый под стражу мужчина является приятелем одной из подозреваемых, передает Deutsche Welle.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Он был предположительно отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо аэрозоля двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу. Нападение длилось лишь несколько секунд.