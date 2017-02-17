"В мужской клинике Тартуского университета произошел первый серьезный мультикультурный конфликт, - написал Пунаб. - Пациента не устроило, что он попал на прием к медработнику женского пола, а также ее внешность, одежда и поведение".

По словам врача, пациент посещал клинику несколько раз, и каждый его приход сопровождался конфликтным поведением. Пунаб добавил, что первоначально недовольство пациента не было связано с проводившей первичный осмотр медработницей.

Кульминация конфликта произошла вчера - недовольный пациент публично и крайне непристойно заклеймил сотрудницу медицинского учреждения.

"Было решено, что пациенту, который так себя ведет, в нашей клинике не смогут помочь. С интересом жду развития ситуации..." - написал Пунаб.

"В реальной жизни мы сознательно поощряем в клинике мультикультурализм. Сегодня среди наших работников - лютеране, язычники, православные, католики, буддисты и приверженцы иудаизма", - заметил он, добавив, что однажды в клинике произошел похожий конфликт. "Несколько лет назад из-за подобного поведения мы вынуждены были исключить из системы одного очень хорошего работника с исламско-русскими корнями", - сказал Пунаб.