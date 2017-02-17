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Вдовы погибших шахтеров обвиняют предприятие в небрежности

Rus.Postimees.ee
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Вдовы погибших два года назад на шахте "Эстония" шахтеров считают, что предприятие отнеслось к семьям погибших небрежно и высокомерно. Предприятие утверждает, что сделало больше, чем нужно, пишет Tarbija.

Трагедия на шахте "Эстония" произошла 29 января 2015 года. Проходчиков Игоря Санникова (37 лет) и Николая Иванова (38) начали искать, когда они после окончания смены не поднялись на поверхность, пишет Põhjarannik. Поздно вечером того же дня в забое были обнаружены их тела. Прокуратура уточнила, что признаков насильственной смерти (в том числе травм) на телах погибших не обнаружили. Все указывало на то, что шахтеры отравились газом.

Со времени инцидента прошло два года, и вдовы погибших утверждают, что почти все это время они чувствовали со стороны предприятия унижения и небрежность, потому что руководство шахты отказывалось выполнять вытекающие из договора обязанности.

Коллективный договор предполагает, что если работник погибнет в результате несчастного случая на рабочем месте, шахта обязана выплатить семье погибшего однократную компенсацию в размере одной годовой зарплаты. Согласно договору, Enefit Kaevandused должно было выплатить каждой семье чуть более 30 000 евро. Пока предприятие уплатило лишь половину суммы.

После гибели мужа Ольга Санникова одна растит двоих детей. У Людмилы Ивановой - один несовершеннолетний ребенок. Ежемесячно предприятие платит Санниковой 490 евро на содержание двоих детей и 400 евро Ивановой на одного ребенка. В конце года Enefit Kaevandused предложили вдовам платить на содержание одного ребенка по 350 евро, однако пострадавшие не согласны. Они требуют на 150 евро больше. Член правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур считает произошедшее трагедией, но, по его мнению, фирма помогла семьям согласно законам и действующему на госпредприятию порядку.

Однако, говоря о коллективном договоре, предусматривающем выплату годовой зарплаты, Пуур ссылается на пункт договора, предполагающий, что размер пособия можно корректировать в зависимости от степени вины работника и работодателя. Таким образом, предприятие возложило часть вины на погибших и этим объясняет выплату лишь половины суммы. Пуур отметил, что к такому заключению пришла сформированная на самом предприятии комиссия.

Статью в полном объеме можно прочитать в Põhjarannik.

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