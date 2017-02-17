Суббота, 18. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новое жилье Обамы: хотели бы такой домик?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Чтобы не унывать после поражения демократов на выборах, Барак Обама снял себе милый особнячок в хорошем районе Вашингтона, всего в паре миль от Дональда с Меланьей, пишет известный российский блогер и архитектор Илья Варламов.

Стоит дом 5,3 миллиона долларов, но какова будет цена аренды, неизвестно. Крупнейшее агентство недвижимости США Zillow оценивает ежемесячную плату за наем в 22 000 долларов. Получать их будет хозяин недвижимости, бывший пресс-секретарь Белого дома, при Билле Клинтоне, Джо Локхарт.

Кстати, этот район называется Калорама. Это обстоятельство уже дало американским газетам базу для очередной веселой рифмы и бесконечной игры слов в заголовках. Теперь за этим домом, кто бы там ни поселился после 44-го президента и его семьи, навсегда закрепится прозвище "Obama Kalorama House".

Район Калорама известен тем, что тут жили члены клуба бывших президентов США. Вудро Вильсон, Франклин Д. Рузвельт и Герберт Гувер жили здесь. Теперь и Обама. Давайте посмотрим, что ждет семью экс-президента в ее новом доме.

Сам дом не очень большой, всего 762 кв. метра. В доме 9 спален, 9 ванных комнат и дополнительный туалет, а также две с половиной кухни.

Перейдя по ССЫЛКЕ, вы все и увидите!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАагентствоархитекторбарак обамаварламовдомнедвижимостирайонтуалет
По теме
Фото: кто-нибудь хочет купить у Джонни Деппа его виллу на юге Франции?

Фото: кто-нибудь хочет купить у Джонни Деппа его виллу на юге Франции?

Знаменитый актер приобрел этот дом неподалеку от Сан-Тропе в 2001 году, в идиллический и спокойный период своей жизни, пишет Kodu со ссылкой на Fox News.  Вилла Дональда Трампа на Лонг-Айленде продается за 45 миллионов долларов

Вилла Дональда Трампа на Лонг-Айленде продается за 45 миллионов долларов

Собственно говоря, сейчас имение Трампу уже не принадлежит, но это - первая недвижимость, в которую вложил деньги новый президент США.
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
студия postimees
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:29
Новое жилье Обамы: хотели бы такой домик?
14:28
В Таллинне 11-летний мальчик попал под колеса внедорожника
14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
14:02
СМИ опубликовали фото последних моментов жизни брата Ким Чен Ына
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:31
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
13:25
Где в Эстонии жить хорошо? На острове Прангли?
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
13:06
Иран объявил о контракте с Белоруссией на поставку нефти
12:54
Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя
12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
12:44
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве
12:39
Сказочная жизнь в замке Спикер рядом с Брюгге
12:28
Вдовы погибших шахтеров обвиняют предприятие в халатности
12:22
Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре
12:00
Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
11:40
Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (1)
11:40
Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми
Все новости
LimonЦеликом
Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве

Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре

Борющийся с раком Хью Джекман едва не сгорел заживо в сильном пожаре

Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!

Длинные прямые яйца существуют, но вы никогда не догадаетесь, как их получают!

14:15
Видео: Юлия Барановская с шиком обустроила гостиную в новой квартире
13:39
Бузова и Тарасов сцепились на людях
13:15
Это самая жуткая фотография! А вы уже поняли, почему?
11:40
Дочь Элвиса Пресли обнаружила на компьютере экс-мужа непристойные фото с детьми
KrasotkaЦеликом
Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Дамы, срочно измеряем! Найдено идеальное соотношение между верхней и нижней губой

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

12:51
Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
11:53
Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
SportsЦеликом
Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

17. фев
Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону: сборная Эстонии отстала на круг
ВпрокЦеликом
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

17. фев
Спорим, вы не догадываетесь, на что способен обычный кетчуп?
Погода
Погода на выходных порадует теплом

Погода на выходных порадует теплом

Опубликованы документы ЦРУ о «пирамидах» и «вымершей цивилизации» на Марсе

Опубликованы документы ЦРУ о «пирамидах» и «вымершей цивилизации» на Марсе

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Таллинне 11-летний мальчик попал под колеса внедорожника

В Таллинне 11-летний мальчик попал под колеса внедорожника

BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, пострадали двое

BMW вылетел с дороги и приземлился на крышу, пострадали двое

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинн вернулись румынские попрошайки

В Таллинн вернулись румынские попрошайки (2)

Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления

Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления

Культура
Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (1)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
На встрече Тиллерсона с Лавровым произошел неловкий момент(5)
Скандал в Клинике Тартуского университета: пациента возмутил пол, внешность и поведение медработницы(2)
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Вдовы погибших шахтеров обвиняют предприятие в халатности
Меркель поведала, в чьих интересах урегулирование конфликта на Украине
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(64)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(36)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees