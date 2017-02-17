Новое жилье Обамы: хотели бы такой домик?

Стоит дом 5,3 миллиона долларов, но какова будет цена аренды, неизвестно. Крупнейшее агентство недвижимости США Zillow оценивает ежемесячную плату за наем в 22 000 долларов. Получать их будет хозяин недвижимости, бывший пресс-секретарь Белого дома, при Билле Клинтоне, Джо Локхарт.

Кстати, этот район называется Калорама. Это обстоятельство уже дало американским газетам базу для очередной веселой рифмы и бесконечной игры слов в заголовках. Теперь за этим домом, кто бы там ни поселился после 44-го президента и его семьи, навсегда закрепится прозвище "Obama Kalorama House".

Район Калорама известен тем, что тут жили члены клуба бывших президентов США. Вудро Вильсон, Франклин Д. Рузвельт и Герберт Гувер жили здесь. Теперь и Обама. Давайте посмотрим, что ждет семью экс-президента в ее новом доме.

Сам дом не очень большой, всего 762 кв. метра. В доме 9 спален, 9 ванных комнат и дополнительный туалет, а также две с половиной кухни.

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