Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

"Согласно действующему закону (ст.7, ч. 4 Закона о квартирных товариществах), товарищество может требовать от владельца квартиры пеню за просроченные платежи в размере 0,07 процента в день с первого дня следующего месяца. В годовом расчете размер пени составит 25,55 процентов", - пояснил руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Урмас Марди. Согласно новому закону, размер пени снизится до 0,022 процента в день.

В то же время будет отменено условие, согласно которому пеню можно будет начислять лишь со следующего месяца.

"Если в уставе товарищества предусмотрен конкретный день для уплаты коммунальных расходов, то в случае неуплаты проценты могут быть начислены уже на следующий день", - пояснил Марди.