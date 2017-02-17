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Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

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Начиная с 2018 года вступит в силу новый закон, согласно которому снизится размер пени за просроченные платежи владельцев квартир. Вместе с тем будет отменено условие о начислении процентов за задолженность лишь с начала следующего месяца.

"Согласно действующему закону (ст.7, ч. 4 Закона о квартирных товариществах), товарищество может требовать от владельца квартиры пеню за просроченные платежи в размере 0,07 процента в день с первого дня следующего месяца. В годовом расчете размер пени составит 25,55 процентов", - пояснил руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Урмас Марди. Согласно новому закону, размер пени снизится до 0,022 процента в день.

В то же время будет отменено условие, согласно которому пеню можно будет начислять лишь со следующего месяца.

"Если в уставе товарищества предусмотрен конкретный день для уплаты коммунальных расходов, то в случае неуплаты проценты могут быть начислены уже на следующий день", - пояснил Марди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдолжникизаконквартирное товарищество
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