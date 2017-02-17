А вот пять дешевых домиков на берегу моря в разных частях Эстонии. Покупаем?

Эти объекты недвижимости находятся в списке самых дешевых предложений. Конечно, на роскошные виллы они не похожи, но вполне могут сыграть роль дачи на морском берегу.
Фото: KV.EE
В Ида-Вирумаа вас ждет маленькая дача, которую, в случае желания, можно и увеличить в размерах. Для этого имеются и необходимые стройматериалы. Цена объекта - 9000 евро.
Фото: KV.EE
В одном километре от моря ждет нового хозяина еще один маленький домик, который может служить дачей и даже местом для круглогодичного проживания для одного-двух человек. Цена - тоже 9000 евро.
3. Дача в Нарве в американском стиле
Фото: KV.EE
Будто перенесенная из лесов северной Америки, эта дача за 10 000 евро после утепления вполне подойдет для круглогодичного проживания.
Фото: KV.EE
В Харьюмаа, в волости Куусалу есть рыбацкая деревенька Вийнисту, где в 300 метрах от моря стоит этот домик стоимостью 25 000 евро.
5. Дом на берегу моря на острове Муху
Фото: KV.EE
Хотя домик требует ремонта, он нахоится всего в 150 метрах от моря. Добавив немножко денег, его вполне можно превратить в дом для постоянного проживания. А стоит он всего 25 000 евро.