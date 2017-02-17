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А вот пять дешевых домиков на берегу моря в разных частях Эстонии. Покупаем?

Rus.Postimees.ee
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Многие мечтают иметь недвижимость на берегу моря, но думают, что она им не по карману, пишет Kodu. Однако, есть маленькие и дешевые домики, которые очень ждут, чтобы их купили. Посмотрим?

Эти объекты недвижимости находятся в списке самых дешевых предложений. Конечно, на роскошные виллы они не похожи, но вполне могут сыграть роль дачи на морском берегу. 

1. Маленький домик в Азери

Фото: KV.EE

В Ида-Вирумаа вас ждет маленькая дача, которую, в случае желания, можно и увеличить в размерах. Для этого имеются и необходимые стройматериалы. Цена объекта - 9000 евро.  

2. Домик с одной спальней

Фото: KV.EE

В одном километре от моря ждет нового хозяина еще один маленький домик, который может служить дачей и даже местом для круглогодичного проживания для одного-двух человек. Цена - тоже 9000 евро. 

3. Дача в Нарве в американском стиле

Фото: KV.EE

Будто перенесенная из лесов северной Америки, эта дача за 10 000 евро после утепления вполне подойдет для круглогодичного проживания. 

4. Домик в Вийнисту

Фото: KV.EE

В Харьюмаа, в волости Куусалу есть рыбацкая деревенька Вийнисту, где в 300 метрах от моря стоит этот домик стоимостью 25 000 евро. 

5. Дом на берегу моря на острове Муху

Фото: KV.EE

Хотя домик требует ремонта, он нахоится всего в 150 метрах от моря. Добавив немножко денег, его вполне можно превратить в дом для постоянного проживания. А стоит он всего 25 000 евро.

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