А вот пять дешевых домиков на берегу моря в разных частях Эстонии. Покупаем?

Эти объекты недвижимости находятся в списке самых дешевых предложений. Конечно, на роскошные виллы они не похожи, но вполне могут сыграть роль дачи на морском берегу.

1. Маленький домик в Азери

Фото: KV.EE

В Ида-Вирумаа вас ждет маленькая дача, которую, в случае желания, можно и увеличить в размерах. Для этого имеются и необходимые стройматериалы. Цена объекта - 9000 евро.

2. Домик с одной спальней

Фото: KV.EE

В одном километре от моря ждет нового хозяина еще один маленький домик, который может служить дачей и даже местом для круглогодичного проживания для одного-двух человек. Цена - тоже 9000 евро.

3. Дача в Нарве в американском стиле

Фото: KV.EE

Будто перенесенная из лесов северной Америки, эта дача за 10 000 евро после утепления вполне подойдет для круглогодичного проживания.

4. Домик в Вийнисту

Фото: KV.EE

В Харьюмаа, в волости Куусалу есть рыбацкая деревенька Вийнисту, где в 300 метрах от моря стоит этот домик стоимостью 25 000 евро.

5. Дом на берегу моря на острове Муху

Фото: KV.EE

Хотя домик требует ремонта, он нахоится всего в 150 метрах от моря. Добавив немножко денег, его вполне можно превратить в дом для постоянного проживания. А стоит он всего 25 000 евро.