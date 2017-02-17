Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

По данным ведомства, эта детская игрушка фактически является замаскированным шпионским прибором. Предметы, оснащенные видеокамерой и микрофоном, которые способны незаметно от владельца передавать данные, нарушают приватную сферу граждан, заявил глава сетевого агентства Йохен Хоман. Ведомство рекомендовало родителям самостоятельно обезвредить эту игрушку.

"Кайла" - говорящая кукла, с которой дети могут разговаривать, задавать ей вопросы или играть с ней в игры. Кукла реагирует на вопросы детей, используя интернет. Как сообщает Федеральное сетевое агентство, хакеры могут без особого труда взломать вмонтированное в куклу bluetooth-устройство, и с помощью мобильного телефона прослушивать и записывать разговоры ребенка.

Другая проблема, как указало еще в декабре прошлого года Европейское общество защиты потребителей (BEUC) в письме Еврокомиссии, заключается в том, что кукла целенаправленно воздействует на детей рекламой. Она оснащена запрограммированными готовыми фразами, которыми она в том числе восторженно отзывается о детских фильмах компании Disney. По данным BEUC, производитель программного обеспечения куклы работает также и для Disney.

Еще одну проблему защитники прав потребителей видят в том, что кукла способна транслировать все, что говорит ей ребенок, расположенной в США фирме Nuance Communications. Это компания специализируется на технологиях распознания человеческого голоса.