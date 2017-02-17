Хотя даже сейчас проверяется информация о прошлом работников сферы безопасности и общественного порядка, но что именно будет проверяться при поступление в госучреждение или другое предприятие зависит от того, какие данные работодатель посчитает необходимым собрать. Новый закон предусматривает четкие правила для этого.

Прежде всего проверка информации о прошлом человека будет относится к тем потенциальным работникам, которые являются кандидатами на государственную должность или собираются заключать с государством договор о предоставлении услуг, связанных с осуществлением государственных полномочий или работой в органах.

Также будут проверять и добровольцев, например, помощников полицейских, спасателей-добровольцев, членов Кайтселийта и так далее. Будут проверять и прочих личностей, которые подписывают с государственным или другим общественно-правовым учреждением договор о поставке или административный договор, или те, кто осуществляет экономическую деятельность в области, связанной с защитой государства, внутренней безопасностью и так далее.

Проверка информации о прошлом человека осуществляется прежде всего на основании предоставленных им данных и выборочной проверки.

Проверки в отношении полицейских, пограничников, спасателей, чиновников налоговой службы и работников тюрем остаются прежними.