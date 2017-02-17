Необычный дом в Португалии. Смотрим фото и видео.

Одноэтажный дом расположен на большом открытом участке, его основные конструкции выполнены из монолитного бетона и стекла. У дома сложный план близкой к квадратной формы, большие окна и интересная форма с легкими кривыми линиями. Его главным достоинством стал внутренний двор и эффектный козырек по всему периметру. Интерьер выполнен в белом цвете и минималистской стилистике.

Чтобы посмотреть много фото, переходим по ссылке.

Видео - внизу!