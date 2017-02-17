С Тиллерсоном произошел новый казус

По данным агентства, все подходящие отели G20 были уже забронированы, и делегации США пришлось разместиться в отеле в 30 километрах от бывшей германской столицы, передает Deutsche Welle.

Боннская газета General-Anzeiger сообщила, что Рекс Тиллерсон и около 70 сопровождающих его лиц вечером 16 февраля поселились в четырехзвездочном Steigenberger Hotel в городке Бад-Нойенар, для них зарезервированы два этажа.

В полиции эти данные подтверждать отказались из соображений безопасности. "Мы не даем информацию, кто и где останавливается на G20", - заявил собеседник газеты. Однако подтвердил, что в Бад-Нойенаре будут временно перекрыты улицы, в связи с чем может быть затруднено дорожное движение.