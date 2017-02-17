Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

И.о. мэра Таави Аас отметил, что основанием для такого отношения жителей столицы служат принимаемые здесь смелые решения, вроде бесплатного проезда в общественном транспорте, и инвестиции в будущее.

Аас сказал, что опирается также на исследование степени удовлетворенности таллинцев тем, что делается в городе. Исследование показало, что 95% жителей удовлетворены состоянием городской среды. "Пройдет еще несколько лет, и нам будет трудно доказать водяному озера Юлемисте (который, по легенде, должен затопить водами озера Таллинн, как только он перестанет строиться), что строительство Таллинна еще не завершено", - пошутил Таави Аас.

Он считает, что единовластие центристов в столице пока пошло ей на пользу, поскольку позволило не тратить много сил на политические дебаты, а реализовывать одобренную избирателями программу партии и вести целенаправленную работу. "Теперь наша цель, - подчеркнул Аас - и после 15 октября (день выборов в местные самоуправления) продолжить управление Таллинном. Сил у нас для этого достаточно".