Ученые нашли на Земле новый континент

Опираясь на данные последних исследований, ученые заявили, что Зеландию можно смело называть континентом. При этом, по их словам, в него входит как Новая Зеландия, так и Новая Каледония. Дело в том, что эти два острова расположены на одной континентальной плите, пишет Рамблер новости.

Как пишет портал "Актуальные новости", многие эксперты и ранее призывали отнести Зеландию к числу континентов, утверждая, что когда-то эта группа островов была отдельной частью суши.

Вместе с тем другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.