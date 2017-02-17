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Лавров: нужно установить постзападный мировой порядок1

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, призвал установить «постзападный» мировой порядок и предложил Соединенным Штатам «прагматичные отношения», сообщает 18 февраля AFP.

«Мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок. Кризис такой модели мира был запрограммирован еще тогда, когда концепция экономической и политической глобализации задумывалась главным образом как инструмент обеспечения роста элитарного клуба государств и его доминирования над всеми остальными», — цитирует заявление Лаврова rfi.

Он призвал мировых лидеров сделать выбор в пользу более справедливого мирового порядка. «Если хотите, назовите его post-west», — отметил глава российского МИД. Этот порядок предусматривает, по его словам, возможность для каждой страны «стремиться к поиску баланса между своими национальными интересами и национальными интересами партнеров».

Говоря об отношениях между Москвой и Вашингтоном, Лавров заявил, что Россия желает «отношений прагматизма, взаимного уважения, понимания особой ответственности за глобальную безопасность».

При этом Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты — не менее близкий сосед России, чем Европа. «В Беринговом проливе нас разделяет всего 4 км», — заметил глава российского дипведомства.

Комментируя обвинения в адрес России в кибератаках, Лавров сказал, что они не подкреплены фактами.

Несколько часов назад на конференции в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс заверил своих европейских партнеров в неизменности позиции Вашингтона по НАТО. «США твердо стоит на стороне НАТО и непоколебимы в своих обязанностях перед Североатлантическим альянсом», — подчеркнул Майк Пенс. 

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