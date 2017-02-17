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Ни в коем случае не поступайте так!

Родители добровольно отправили видео своих детей на сомнительное шоу, не задумываясь о последствиях

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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О том, что в интернете много ловушек для детей, а на сайтах знакомств орудуют педофилы, знает, пожалуй, каждый родитель. По данным Kaspersky Lab примерно половина детей скрывают свою нежелательную для родителей активность в Сети, однако часто сами родители подвергают своих детей риску - выкладывают их фотографии и видео, делясь личной информацией несовершеннолетних.

Недавно «Латвийский центр безопасного интернета» провел эксперимент, чтобы выяснить, насколько ответственно латвийские родители относятся к личной информации своих детей. Результаты шокируют - 74 родителя прислали фотографии, видео и адрес своих детей, даже не поинтересовавшись, как эта информация будет использоваться в дальнейшем, пишет Rus.Tvnet.

Новость о том, что государственная полиция Латвии задержала 18-летнего юношу, подозреваемого в том, что он предлагал в интернете несовершеннолетним девочкам присылать свои фото в обнаженном виде, кажется, никого не удивила. О том, что в интернете много ловушек для детей, а на сайтах знакомств орудуют педофилы, знает, пожалуй, каждый родитель.

Углубленно исследовав активность молодого человека в социальных сетях, полицейские пришли к выводу, что эти три случая были не единственными, когда он действовал подобным образом - в переписке парня было обнаружено множество писем интимного характера малолетним девочкам.

На данный момент известно, что от его действий пострадали девочки в возрасте от 9 до 12 лет, но реальное количество пострадавших и их возраст еще уточняются.

Несмотря на осознание опасностей, которые таит в себе интернет, многие родители не могут проконтролировать деятельность своих детей в онлайн-пространстве. Ведь «юные Эйнтштейны» зачастую технически подкованней своих родителей. Об этом свидетельствую и данные исследования поведения детей в интернете, которое провела Kaspersky Lab.

Выяснилось, что около половины детей (44%) скрывают свою нежелательую для родителей активность в Сети. Причем если в 8-10 лет так поступают 33% опрошенных, то среди 14-16-летних таких пользователей целых 51%. Некоторые родители замечают, что дети что-то скрывают, но крайне редко узнают, когда они утаивают что-то действительно серьезное. Согласно исследованию, в 56% случаях подростки успешно скрывают потенциально опасные действия, например, просмотр неподходящего по возрасту контента, а в 70% случаях - общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.

Однако, нередки случаи, когда сами родители подвергают своих детей риску - выкладывают их фотографии и видео, делясь геолокацией и личной информацией несовершеннолетних.

В начале февраля этого года «Латвийский центр безопасного интернета» провел эксперимент «Ложное объявление о кастинге» с целью оценить, насколько ответственно латвийские родители относятся к личной информации своих детей.

В рамках эксперимента в социальной сети Facebook было создано объявление с предложением записать их детей на съемки, которые, якобы, должны происходить совсем скоро.

В течении трех дней объявление просмотрели 379 интернет-пользователей. 74 из них прислали фотографии и видео своих детей. Только 4 родителя поинтересовались, где можно найти больше информации об агентстве, которое организует кастинг, и для чего будут использоваться видеоматериалы с выступлениями их детей.

После того, как приславшим видео родителям сообщили, что они стали участниками социального эксперимента, они комментировали:

«Да, в какое-то агентство я действительно отправляла видео своего ребенка, не помню название. Я прочитала в комментариях, что некая женщина уже отправила заявку на участие в кастинге, и я тоже решила попробовать»;

«Я просто увидела, что кто-то чем-то поделился на Facebook. Не углублялась, не узнавала, что это за организация, просто сразу отправила фото и видео»...

Результаты эксперимента действительно шокируют. Родители не проверяют кому и для каких целей отправляют видео, фотографии и даже адрес своих детей. Страшно представить, чем могла закончиться такая безответственность взрослых, если бы за ложным агентством стояли не эксперты, проводящие эксперимент, а злоумышленники и педофилы.

Организация Drošs internets советует - «Проверяй, кому отправляешь свою личную информацию. Особенно если речь идет о твоем ребенке!»

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