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Картина дня: Мюнхенская конференция, Путин признал паспорта ДНР и ЛНР, Эстония ужесточит контроль за людьми

Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.

Конференция в Мюнхене

В Мюнхене проходит конференция по безопасности - самый авторитетный международный форум подобного рода. В столицу Баварии съехались политики мирового масштаба, в том числе украинский президент Петр Порошенко, который в ходе выступления заявил, что российский лидер Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Читать далее... А министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал установить «постзападный» мировой порядок и предложил Соединенным Штатам «прагматичные отношения». Читать далее...

Россия признала паспорта ДНР и ЛНР

Тем временем президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Читать далее...

Должников будут штрафовать со дня

По новому закону, который начнет действовать с 2018 года, уменьшится пеня за просрочку платежа собственником квартиры в квартирное товарищество. Зато исчезнет и пункт, по которому штрафы могли быть назначены только с начала следующего за неоплаченным месяца. Читать далее...

В аварии пострадала беременная женщина

В Таллинне, возле дома на Паэкааре, 50, столкнулись два автомобиля. Аварию спровоцировала беременная женщина, которой стало плохо за рулем автомобиля. Читать далее...

Вдовы погибших шахтеров обвиняют предприятие в халатности

Вдовы погибших два года назад на шахте "Эстония" шахтеров считают, что предприятие отнеслось к семьям погибших небрежно и высокомерно. Предприятие утверждает, что сделало больше, чем нужно. Читать далее...

Скандал в Клинике Тартуского университета

В Центре андрологии Клиники Тартуского университета произошел мультикультурный конфликт: пациента не устроило, что он попал на прием к медработнику женского пола, кроме того, его возмутила внешность и поведение медработницы. Читать далее...

Рейтинги партий

Хотите узнать, за кого собираются голосовать жители Эстонии на предстоящих выборах в местное самоуправление? Смотрите результаты опроса, проведенного по заказу Postimees и BNS.

Государство ужесточит контроль за людьми

Министерство юстиции хочет ужесточить порядок проверки информации о прошлом людей, работа которых связана с выполнением задач правительства. Читать далее...

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