Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Отвечает пресс-секретарь Swedbank Март Сийливаск:

Deebetkaart PlussDeebetkaart Pluss — самая новая у нас карта. При ее создании мы учитывали обратную связь клиентов и создали элегантную белую карту с золотыми элементами. Отличительная черта, безусловно, важна, для этого на картах различные по цвету логотипы и узоры (различного дизайна), а также в соответствии с типом карты нанесены надписи (debit или credit).

Недавно мы обновили все элементы дизайна и цвет бренда Swedbank, разрабатываем, конечно, и дизайн карт. Будем учитывать необходимость в больших различиях между картами. Благодарим клиента за обратную связь.

Если у клиента несколько бесконтактных карты, то карту, которой совершается оплата повседневных покупок, можно поместить в место, которое будет всегда под рукой и откуда легко ее достать.