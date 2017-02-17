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Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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«У меня бесконтактные дебетовая и кредитная карты Swedbank, обе ношу с собой каждый день. Карты одинаково белые и с орнаментом, на двух есть обозначающий бесконтактность значок, по моему мнению, они абсолютно одинаковые и их легко можно перепутать. Банк не задумывался об этом при разработке дизайне?», - спрашивает читатель портала Tarbija24.

Отвечает пресс-секретарь Swedbank Март Сийливаск:

Deebetkaart PlussDeebetkaart Pluss — самая новая у нас карта. При ее создании мы учитывали обратную связь клиентов и создали элегантную белую карту с золотыми элементами. Отличительная черта, безусловно, важна, для этого на картах различные по цвету логотипы и узоры (различного дизайна), а также в соответствии с типом карты нанесены надписи (debit или credit).

Недавно мы обновили все элементы дизайна и цвет бренда Swedbank, разрабатываем, конечно, и дизайн карт. Будем учитывать необходимость в больших различиях между картами. Благодарим клиента за обратную связь.

Если у клиента несколько бесконтактных карты, то карту, которой совершается оплата повседневных покупок, можно поместить в место, которое будет всегда под рукой и откуда легко ее достать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАSwedbankбанкдизайнкарты
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