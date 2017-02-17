Суббота, 18. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Цахкна: Голландия - важный партнер Эстонии в вопросах обороны и безопасности

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Голландия является важным партнером Эстонии в вопросах обороны и безопасности, заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в субботу на встрече в рамках проходящей в Мюнхене конференции по безопасности со своей голландской коллегой Жанин Хеннис-Плассхарт.

«У нас тесное двустороннее сотрудничество с Голландией в сфере обороны, а совместные поставки и совместное участие в операциях сблизило наши страны еще больше, - сказал Цахкна. - Эстония и Голландия согласны с тем, что в сфере обороны Европа должна делать еще больше».

Цахкна напомнил, что в 2014 году Эстония заключила с Голландией договор о покупке 44 боевых машин пехоты CV90. «Первые 14 машин поступили в Эстонию в конце 2016 года и уже на следующей неделе примут участие в праздничном параде по случаю 99 годовщины Эстонской республики», - сообщил министр, выразив Жанин Хеннис-Плассхарт благодарность за вклад Голландии в функционирование миссии ПВО НАТО в странах Балтии.

Цахкна также пригласил голландские ВВС внести свой вклад в патрулирование с военной базы в Эмари, и в проведение обучения личного состава. С 5 января этого года на авиабазе в Шяуляе в Литве находится авиазвено королевских ВВС Голландии, состоящее сейчас из истребителей Ф-16, но постепенно обновляющееся и переходящее на Ф-35.

Военнослужащие Эстонии вместе с коллегами из Голландии участвуют в операциях руководимой Великобританией совместной экспедиционной группы Joint Expeditionary Force (JEF).

Министры обороны Эстонии и Голландии обсудили приоритеты Эстонии в предстоящий ей период председательства в ЕС, в течение которого важным будет вопрос о расходах стран ЕС на собственную оборону. Голландия уже поделилась опытом председательства в ЕС с Эстонией и выразила готовность оказывать помощь в течение этого периода.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 17 по 19 февраля.

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