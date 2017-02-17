Суббота, 18. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? 1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Опоздавших на концерт людей оскорбило до глубины души утверждение обслуживающего персонала, что опоздавших в зал не пускают, хотя это правило действует на большинстве мероприятий. 

«Прибыли в Nordea на концерт Raud&Saller в 19.03 (начало концерта в 19.00) или с трехминутным опозданием, поскольку у торгового центра Solaris и на парковке невозможно было из-за большого мероприятия найти свободное парковочное место и стоявший возде наружных дверей концертного дома охранник сообщил, что, к сожалению, мы не сможем попасть в зал», - пишет читать портала Tarbija24 Герт.

Мужчина со спутницей не хотели с этим мириться, поскольку деньги за билеты (27,4 евро за один) пропадали, если на концерт на три минуты после начала уже не попасть. Они общались и с администратором, который также утверждал, что опоздавшие в зал не пускаются.

«Помимо меня и моей спутницы было еще 20 опоздавших человек, которые остались без посещения концерта. Нездоровое и непонятное отношение со стороны одного работника по работе с клиентами, поскольку на самом деле это в значительной степени зависит от его желания и немного от возможности смотреть более широко на вопрос, как решить проблему так, чтобы посетители концертов могли бы наслаждаться мероприятием», - говорит мужчина.

Он отметил, что в правилах концертного дома Nordea прописано, что при возможности опоздавших отправляют на свободные места на следующем уровне. Герт предполагает, что свободные места были на балконе, а поскольку их места находились в конце зала, возле прохода, они, по его мнению, никого бы из зрителей не побеспокоили бы, тем более это был рок-концерт.

Директор концертного дома Nordea Айвар Сирелпуу сказал Postimees, что как в их правилах, так на билетах и к мероприятиям Pilеtilevi написано, что опоздавшие не пускаются в зал и это правило, которому необходимо следовать по той простой причине, что другие поступают также и в других учреждениях Эстонии.

«С нашей стороны было бы неразумно, когда вчера был полный зал (1800 зрителей) и мы бы потревожили гостей из-за десяти опоздавших — то же самое и в отношении выступающих, с которыми договорились перенести начало на пять минут, чтобы опоздавшие успели сесть по местам, но больше артисты были ждать не согласны», - сказал Сирелпуу.

Он также опроверг утверждение Герта, что из-за шумного концерта никто бы не заметил, если опоздавших пустили бы в зал: «Выступление начиналось очень тихо, несмотря на рок-концерт, только акустика и разговор между выступающими. Опоздавшие потревожили бы как выступающих, так и других зрителей, которые пришли вовремя».

Из-за полного зала, не было возможности пустить опоздавших и на свободные места, например, на балкон. Сирелпуу сказал, что опоздавшие на этот концерт были еще, но они с пониманием отнеслись к ситуации — кто-то ненадолго вышел, кто-то остался ждать в кафе в ожидании перерыва, когда и опоздавшие могли пройти в зал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАnordeaвозмущениеконцертчитатель
По теме
Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

«У меня бесконтактные дебетовая и кредитная карты Swedbank, обе ношу с собой каждый день. Карты одинаково белые и с орнаментом, на двух есть обозначающий бесконтактность значок, по моему мнению, они абсолютно одинаковые и их легко можно перепутать. Банк не задумывался об этом при разработке дизайне?», - спрашивает читатель портала Tarbija24. Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Федеральное сетевое агентство Германии, регулирующее порядок пользования телекоммуникациями, в пятницу, 17 февраля, предупредило о потенциальной опасности, исходящей от говорящих кукол модели "Кайла".
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?

Начиная с 2018 года вступит в силу новый закон, согласно которому снизится размер пени за просроченные платежи владельцев квартир. Вместе с тем будет отменено условие о начислении процентов за задолженность лишь с начала следующего месяца. Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

Вопрос юристу: как противостоять терроризирующим квартирное товарищество лицам?

«Уставом нашего квартирного товарищества предусматривается возможность созыва внеочередного собрания, если этого требует 10 процентов членов КТ. Долгие годы все было нормально, но в последнее время произошли перемены. В нашем доме всего 30 собственников, и трое из них заявляют такое требование по каждому решению общего собрания, причем сами назначают даты и время проведения собраний. При этом они специально назначают время, неудобное для подавляющего большинства собственников: например, утро выходного дня. Создается впечатление, что они просто развлекаются», - пишет читатель портала Rus.Postimees. Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

Вопрос юристу: где найти управу на соседей?

«На загородном соседском участке в метре от моего участка стоит постройка, зарегистрированная в 2003 году. На данный момент несущие конструкции этого здания изменены, оно перестроено без проекта согласования (в местном самоуправлении мне подтвердили, что у них нет проекта по этому зданию). Я хочу на своем участке провести небольшие работы, но мы не может этого сделать, так как здание стоит слишком близко к границе участка и может вызвать опасность при строительных работах», - написал читатель портала Rus.Postimees.
Limon.ee
limon.ee
студия postimees
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:40
Спецоперация в Харьюмаа: для задержания подозреваемого применено огнестрельное оружие
20:26
Вейонис: стратегическое сотрудничество стран Балтии и США остается неизменно мощным
20:15
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (1)
20:11
Прямо сейчас: смотри, что творится за кулисами главного музыкального шоу этого года
20:04
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации (1)
20:01
До и после: ведущая Eesti Laulu Элина Нечаева поразила перевоплощением
19:52
Обеспокоенный читатель: что за ЧП у Maxima в центре Таллинна? (1)
19:12
Брошенная хозяином собака устроилась на работу на заправке
18:55
Цахкна: Голландия - важный партнер Эстонии в вопросах обороны и безопасности
18:46
А вот пять дешевых домиков на берегу моря в разных частях Эстонии. Покупаем?
18:30
Видео: двух дебоширов вывели из самолета под аплодисменты пассажиров
18:20
На перехват самолета у резиденции президента США были подняты истребители
18:05
Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?
17:56
Евродепутат Урмас Паэт подверг критике планы переезда госучреждений в другие регионы
17:32
В Норвегии в результате несчастного случая на работе пострадал мужчина из Эстонии
17:18
Картина дня: Мюнхенская конференция, Путин признал паспорта ДНР и ЛНР, Эстония ужесточит контроль за людьми
17:17
Родители добровольно отправили видео своих детей на сомнительное шоу, не задумываясь о последствиях
17:00
Необычный дом в Португалии. Смотрим фото и видео.
16:54
Российский оппозиционер получил политическое убежище в Финляндии
16:47
Лавров: нужно установить постзападный мировой порядок (3)
Все новости
LimonЦеликом
Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!

Сегодня Эстония сделает свой выбор: не пропусти второй полуфинал Eesti Laul!

Прямо сейчас: смотри, что творится за кулисами главного музыкального шоу этого года

Прямо сейчас: смотри, что творится за кулисами главного музыкального шоу этого года

У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек

У зеленого чая тоже есть побочные эффекты! Вот кому нельзя пить больше двух чашек

20:01
До и после: ведущая Eesti Laulu Элина Нечаева поразила перевоплощением
16:19
И красавица, и умница: Мария Шарапова получила диплом Гарварда
15:35
Будьте осторожны! Сегодня под покровом ночи в Тарту распространится VIRUS!
15:18
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
KrasotkaЦеликом
Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Пальчики оближешь: ленивый рататуй — рецепт для тех, кто не желает тратить время попусту!

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Шокирующие ингредиенты, которые добавляют в обычную косметику

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

Узнай себя: как совершают покупки представители разных знаков Зодиака

14:58
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться! (3)
12:50
Конец близок: 12 признаков, что ваш партнер хочет закончить отношения
17. фев
Именно эта часть тела стареет в первую очередь. И это вовсе не лицо...
17. фев
Какие цветы можно дарить мужчинам и когда
SportsЦеликом
Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Галерея и видео: эстонские спринтеры не прошли квалификацию на этапе Кубка мира в Отепя

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

Конькобежный марафон отменен из-за погоды

Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

Криштиану Роналду и Анджелина Джоли снимутся в турецком сериале

17. фев
Германия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону: сборная Эстонии отстала на круг
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт? (1)

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Вопрос читателя: для чего банк сделал дебетовые и кредитные карты с одинаковым дизайном?

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

Если у ваших детей есть эта кукла, немедленно от нее избавьтесь

13:31
Новый закон о квартирных товариществах: что ждет должников?
Погода
Брошенная хозяином собака устроилась на работу на заправке

Брошенная хозяином собака устроилась на работу на заправке

Галерея: в Таллинн пришла весна

Галерея: в Таллинн пришла весна

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Спецоперация в Харьюмаа: для задержания подозреваемого применено огнестрельное оружие

Спецоперация в Харьюмаа: для задержания подозреваемого применено огнестрельное оружие

Фото и видео: в Ласнамяэ в результате аварии пострадала беременная женщина

Фото и видео: в Ласнамяэ в результате аварии пострадала беременная женщина

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Обеспокоенный читатель: что за ЧП у Maxima в центре Таллинна?

Обеспокоенный читатель: что за ЧП у Maxima в центре Таллинна? (1)

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Центристы ставят целью продолжить работу в Таллинне

Культура
Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (2)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Обеспокоенный читатель: что за ЧП у Maxima в центре Таллинна? (1)
Если вы видите это в общественном туалете — уходите немедленно!
А вот пять дешевых домиков на берегу моря в разных частях Эстонии. Покупаем?
Скандал в Клинике Тартуского университета: пациента возмутил пол, внешность и поведение медработницы(3)
Должников будут штрафовать со дня(1)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(65)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(51)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(41)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(33)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees