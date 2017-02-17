Возмущенный читатель: почему нас не пустили на концерт?

«Прибыли в Nordea на концерт Raud&Saller в 19.03 (начало концерта в 19.00) или с трехминутным опозданием, поскольку у торгового центра Solaris и на парковке невозможно было из-за большого мероприятия найти свободное парковочное место и стоявший возде наружных дверей концертного дома охранник сообщил, что, к сожалению, мы не сможем попасть в зал», - пишет читать портала Tarbija24 Герт.

Мужчина со спутницей не хотели с этим мириться, поскольку деньги за билеты (27,4 евро за один) пропадали, если на концерт на три минуты после начала уже не попасть. Они общались и с администратором, который также утверждал, что опоздавшие в зал не пускаются.

«Помимо меня и моей спутницы было еще 20 опоздавших человек, которые остались без посещения концерта. Нездоровое и непонятное отношение со стороны одного работника по работе с клиентами, поскольку на самом деле это в значительной степени зависит от его желания и немного от возможности смотреть более широко на вопрос, как решить проблему так, чтобы посетители концертов могли бы наслаждаться мероприятием», - говорит мужчина.

Он отметил, что в правилах концертного дома Nordea прописано, что при возможности опоздавших отправляют на свободные места на следующем уровне. Герт предполагает, что свободные места были на балконе, а поскольку их места находились в конце зала, возле прохода, они, по его мнению, никого бы из зрителей не побеспокоили бы, тем более это был рок-концерт.

Директор концертного дома Nordea Айвар Сирелпуу сказал Postimees, что как в их правилах, так на билетах и к мероприятиям Pilеtilevi написано, что опоздавшие не пускаются в зал и это правило, которому необходимо следовать по той простой причине, что другие поступают также и в других учреждениях Эстонии.

«С нашей стороны было бы неразумно, когда вчера был полный зал (1800 зрителей) и мы бы потревожили гостей из-за десяти опоздавших — то же самое и в отношении выступающих, с которыми договорились перенести начало на пять минут, чтобы опоздавшие успели сесть по местам, но больше артисты были ждать не согласны», - сказал Сирелпуу.

Он также опроверг утверждение Герта, что из-за шумного концерта никто бы не заметил, если опоздавших пустили бы в зал: «Выступление начиналось очень тихо, несмотря на рок-концерт, только акустика и разговор между выступающими. Опоздавшие потревожили бы как выступающих, так и других зрителей, которые пришли вовремя».

Из-за полного зала, не было возможности пустить опоздавших и на свободные места, например, на балкон. Сирелпуу сказал, что опоздавшие на этот концерт были еще, но они с пониманием отнеслись к ситуации — кто-то ненадолго вышел, кто-то остался ждать в кафе в ожидании перерыва, когда и опоздавшие могли пройти в зал.