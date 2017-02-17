"Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права", - сказал Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что подписав указ о признании паспортов и других документов ЛНР и ДНР, президент России юридически признал квазигосударственные группировки и вышел из минского процесса.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".