По его словам, "есть большие шансы на то, что причиной следующей эпидемии станет создание в целях терроризма методами биоинженерии искусственной разновидности вируса оспы или заразного и очень опасного штамма гриппа". "Суть в том, что мы во вред себе игнорируем наличие явной взаимосвязи между мерами по защите здоровья и международной безопасностью", - подчеркнул Гейтс.

"Созданные эпидемиологами модели свидетельствуют о том, что, будь то прихоть природы или действия террористов, быстро распространяющийся, переносящийся по воздуху патоген может убить более 30 млн людей меньше, чем за год, - указал основатель Microsoft. - Есть реальная возможность того, что это произойдет в последующие годы".

По словам Гейтса, примером того, какую опасность представляют заразные болезни, является пандемия испанского гриппа в 1918-1919 годах. Тогда от инфекции в мире скончались около более 50 млн человек, что превышает число погибших в Первой мировой войне. "Подготовка к глобальной пандемии так же важна, как ядерное сдерживание и попытки избежать катастрофического развития событий в связи с изменением климата, - добавил Гейтс. - Инновации, сотрудничество и тщательное планирование могут значительно снизить данные риски".

Основатель Microsoft указал, что имеющиеся методы и технологии позволяют существенно уменьшить опасность распространения болезней, однако данную сферу необходимо финансировать. Он заострил внимание на том, что для предотвращения масштабных эпидемий достаточно было бы отчислять несколько миллиардов долларов в год, тогда как нанесенный болезнями ущерб может оцениваться в сотни миллиардов долларов.