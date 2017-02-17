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Гейтс: более 30 млн человек могут погибнуть, если террористы создадут новые вирусы 2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Террористы могут создать новые разновидности опасных болезней, жертвами которых, предположительно, станут более 30 млн человек. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности основатель американской компании Microsoft  Билл Гейтс, возглавляющий фонд, который, в частности, специализируется на борьбе с распространением болезней, пишет ТАСС.

По его словам, "есть большие шансы на то, что причиной следующей эпидемии станет создание в целях терроризма методами биоинженерии искусственной разновидности вируса оспы или заразного и очень опасного штамма гриппа". "Суть в том, что мы во вред себе игнорируем наличие явной взаимосвязи между мерами по защите здоровья и международной безопасностью", - подчеркнул Гейтс.

"Созданные эпидемиологами модели свидетельствуют о том, что, будь то прихоть природы или действия террористов, быстро распространяющийся, переносящийся по воздуху патоген может убить более 30 млн людей меньше, чем за год, - указал основатель Microsoft. - Есть реальная возможность того, что это произойдет в последующие годы".

По словам Гейтса, примером того, какую опасность представляют заразные болезни, является пандемия испанского гриппа в 1918-1919 годах. Тогда от инфекции в мире скончались около более 50 млн человек, что превышает число погибших в Первой мировой войне. "Подготовка к глобальной пандемии так же важна, как ядерное сдерживание и попытки избежать катастрофического развития событий в связи с изменением климата, - добавил Гейтс. - Инновации, сотрудничество и тщательное планирование могут значительно снизить данные риски".

Основатель Microsoft указал, что имеющиеся методы и технологии позволяют существенно уменьшить опасность распространения болезней, однако данную сферу необходимо финансировать. Он заострил внимание на том, что для предотвращения масштабных эпидемий достаточно было бы отчислять несколько миллиардов долларов в год, тогда как нанесенный болезнями ущерб может оцениваться в сотни миллиардов долларов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбилл гейтсвирусысмертьтеррористы
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